Герметик в ванной – это настоящий магнит для плесени, хотя на самом деле он должен был бы не пропускать влагу. Но если со временем он изнашивается или трескается, он уже не является водонепроницаемым, а затем уязвим и к плесени, пишет Better Homes&Gardens.

Как отмыть герметик от плесени?

Хорошая новость заключается в том, что почистить герметик реально, и сделать это на самом деле не так уж и сложно. Часто для этого даже не нужно ничего покупать, ведь все необходимые ингредиенты уже есть в вашем доме.

Но перед тем, как начинать чистку, проверьте, хорошо ли проветривается ванная комната: включите вытяжной вентилятор и по возможности откройте окна. Проводите уборку в резиновых перчатках, а также запомните важное правило: никогда не смешивайте уксус и отбеливатель, ведь эта смесь выделяет вредные пары.

Уксус

Несмотря на то, что уксус не слишком хорошо подходит для чистки негерметизированной затирки между плиткой, ним можно без проблем очищать силиконовый герметик. Кроме того, уксус – это одно из лучших натуральных средств против плесени.

Нужно просто наполнить бутылку с распылителем этой жидкостью и щедро распылить ее по местам, где вы заметили плесень. Оставьте уксус по крайней мере на час, чтобы уничтожить споры. После этого начинайте чистку мягкой щеткой и трите, пока плесень не исчезнет.

Отбеливатель

Если пятна более устойчивые, можно использовать отбеливатель: это средство очень мощное, но его перед использованием нужно развести с водой. После этого действуйте по той же схеме, что и с уксусом. Если плесень не исчезает после использования уксуса или отбеливателя, процесс нужно повторить.

Пищевая сода

Из этого мягкого абразива можно сделать пасту, пишет Martha Stewart. Оказывается, пищевая сода также имеет противогрибковые свойства. И для того, чтобы плесень стиралась эффективнее, к соде нужно добавить несколько капель моющего средства.

Нанесите пасту на поверхность и оставьте на 10 минут. После этого протрите участок щеткой и смойте теплой водой.

