Чим відмити жир на глянцевій кухні: ви повернете їй бездоганний вигляд
- Для очищення глянцевих кухонних шаф рекомендується використовувати теплу мильну воду або розведений оцет, щоб уникнути пошкодження покриття.
- Для чищення підходять лише м'які матеріали, такі як ганчірка з мікрофібри, щоб не залишати подряпин на поверхні.
Глянцева кухня – гарна, поки блищить. Та варто лише приготувати вечерю, і на фасадах одразу з’являються жирні плями й відбитки пальців. Відмити їх не так просто – потрібен правильний підхід.
Глянцеві кухонні шафи додають елегантності будь-якій кухні. Їхні гладкі, блискучі поверхні відбивають світло, роблячи простір візуально більшим і світлішим. Однак для збереження їхнього бездоганного вигляду потрібен належний догляд і правильні методи очищення, повідомляє 24 Канал з посиланням на BHG.
Як очистити глянцеву кухню від жиру
Щоб очистити глянцеві пофарбовані шафи, використовуйте теплу мильну воду. Обережно протріть поверхню, щоб видалити бруд і жир. Вибір засобу для чищення має вирішальне значення – оберіть м’який засіб на водній основі, щоб не пошкодити покриття. Суміш теплої води та краплі миючого засобу для посуду ефективно видаляє відбитки пальців і плями, не залишаючи розводів.
Як доглядати за глянцевою кухнею / Фото Unsplash
Розведений оцет – простий і перевірений засіб для прибирання. Для його приготування достатньо взяти старий пульверизатор, налити білий оцет приблизно на два пальці заввишки, долити водою та добре струсити. Отриманий розчин підходить для очищення будь-яких блискучих поверхонь, повертаючи їм чистоту й блиск. Це дешевий, безпечний і дієвий спосіб підтримувати порядок у домі без зайвих зусиль.
Яку ганчірку чи губку краще використовувати
Для чищення глянцевих поверхонь підходять лише м’які матеріали, інформує verityjayne. Найкраще використовувати ганчірку з мікрофібри – вона не дряпає покриття й добре вбирає воду. Її можна трохи змочити у теплій воді або розчині з оцтом. Для важкодоступних місць підійде м’яка губка.
Після прибирання поверхню варто насухо витерти чистою сухою тканиною, щоб не залишилося розводів. Уникайте абразивних губок – вони можуть залишити подряпини на покритті.
