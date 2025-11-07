Чем отмыть жир на глянцевой кухне: вы вернете ей безупречный вид

Глянцевая кухня – хороша, пока блестит. Но стоит только приготовить ужин, и на фасадах сразу появляются жирные пятна и отпечатки пальцев. Отмыть их не так просто – нужен правильный подход.

Глянцевые кухонные шкафы добавляют элегантности любой кухне. Их гладкие, блестящие поверхности отражают свет, делая пространство визуально больше и светлее. Однако для сохранения их безупречного вида нужен надлежащий уход и правильные методы очистки, сообщает 24 Канал со ссылкой на BHG.

Как очистить глянцевую кухню от жира

Чтобы очистить глянцевые окрашенные шкафы, используйте теплую мыльную воду. Осторожно протрите поверхность, чтобы удалить грязь и жир. Выбор чистящего средства имеет решающее значение – выберите мягкое средство на водной основе, чтобы не повредить покрытие. Смесь теплой воды и капли моющего средства для посуды эффективно удаляет отпечатки пальцев и пятна, не оставляя разводов.

Как ухаживать за глянцевой кухней / Фото Unsplash

Разведенный уксус – простое и проверенное средство для уборки. Для его приготовления достаточно взять старый пульверизатор, налить белый уксус примерно на два пальца высотой, долить водой и хорошо встряхнуть. Полученный раствор подходит для очистки любых блестящих поверхностей, возвращая им чистоту и блеск. Это дешевый, безопасный и действенный способ поддерживать порядок в доме без лишних усилий.

Какую тряпку или губку лучше использовать

Для чистки глянцевых поверхностей подходят только мягкие материалы, информирует verityjayne. Лучше всего использовать тряпку из микрофибры – она не царапает покрытие и хорошо впитывает воду. Ее можно немного смочить в теплой воде или растворе с уксусом. Для труднодоступных мест подойдет мягкая губка.

После уборки поверхность стоит насухо вытереть чистой сухой тканью, чтобы не осталось разводов. Избегайте абразивных губок – они могут оставить царапины на покрытии.

Уборка может быть проще