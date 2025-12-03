Чим відіпрати пожовклі подушки: результат здивує всіх
- Жовті плями на подушках можна видалити, використовуючи таблетку для посудомийної машини замість прального порошку.
- Харчова сода допомагає освітлити тканину і видалити плями, додаючи склянку соди до прання подушки.
Жовті плями на подушках є поширеною проблемою. Часто вони з’являються через піт, який просочується крізь тканину чи через контакт з вологим або жирним волоссям.
Щоб позбутися таких плям, зовсім не обов’язково купувати дорогі засоби для прання, пише 24 Канал з посиланням на Express. Багато ефективних засобів є у нас вдома.
Читайте також Рушники стануть неймовірно м’які: цей трюк використовують у готелях
Чим відіпрати плями з подушок?
Таблетка для посудомийної машини
Одним із найпопулярніших лайфхаків, що завірусився у соцмережах є використання таблетки для посудомийної машини. Нею треба скористатися замість звичайного порошку. Покладіть таблетку в барабан разом з подушкою та запустіть звичайний цикл прання.
До речі, знайти пральний порошок, кондиціонер та навіть пральний порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще різні засоби для прання та купу всього іншого. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
У результаті плями від поту зникнуть, а тканина стане білосніжною. Метод працює не лише для подушок, але й для будь-якої іншої постільної білизни.
Подушки після прання стануть білосніжними / Фото Pexels
Харчова сода
До перевіреного способу увійшла звичайна харчова сода. Вона освітлює тканину й допомагає підтримувати пральну машину в чистоті. Додайте склянку засобу у машинку разом з подушкою. Після прання тканина стане світлішою, а плями зникнуть.
Завдяки цим двом способам вдасться легко випрати подушки. Таблетка для посудомийної машини та сода – доступні та бюджетні засоби, які відперуть подушки без зайвих витрат.
На пранні речей можна помітно зекономити, пише City Magazine. Для щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть меншими. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.
Які треба знати лайфхаки про прання?
Існує лайфхак для прання, який передбачає використання вологої серветки. Завдяки такому застосуванню вдасться зібрати шерсть та ворсинки.
Для очищення підошви кросівок можна використовувати рідину для зняття лаку, меламінову губку або зубну пасту.
Часті питання
Які засоби можна використовувати для прання подушок?
Для прання подушок можна використовувати таблетку для посудомийної машини або харчову соду — обидва засоби допоможуть видалити плями і зробити тканину білосніжною.
Чи можна зекономити на пранні речей?
Так, можна зекономити на пранні речей — рекомендується використовувати температуру 30 градусів і екологічні програми на пральній машинці, які споживають менше енергії.
Які існують лайфхаки для покращення процесу прання?
Серед лайфхаків для прання є використання вологої серветки для збору шерсті та ворсинок, а також різні засоби для очищення підошви кросівок, такі як рідина для зняття лаку або зубна паста.