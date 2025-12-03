Чем отстирать пожелтевшие подушки: результат удивит всех

Желтые пятна на подушках являются распространенной проблемой. Часто они появляются из-за пота, который просачивается сквозь ткань или из-за контакта с влажными или жирными волосами.

Чтобы избавиться от таких пятен, совсем не обязательно покупать дорогие средства для стирки, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Много эффективных средств есть у нас дома.

Чем отстирать пятна с подушек?

Таблетка для посудомоечной машины

Одним из самых популярных лайфхаков, что завирусился в соцсетях является использование таблетки для посудомоечной машины. Ею надо воспользоваться вместо обычного порошка. Положите таблетку в барабан вместе с подушкой и запустите обычный цикл стирки.

В результате пятна от пота исчезнут, а ткань станет белоснежной. Метод работает не только для подушек, но и для любого другого постельного белья.



Подушки после стирки станут белоснежными / Фото Pexels

Пищевая сода

В проверенный способ вошла обычная пищевая сода. Она осветляет ткань и помогает поддерживать стиральную машину в чистоте. Добавьте стакан средства в машинку вместе с подушкой. После стирки ткань станет светлее, а пятна исчезнут.

Благодаря этим двум способам удастся легко постирать подушки. Таблетка для посудомоечной машины и сода – доступные и бюджетные средства, которые отстирают подушки без лишних затрат.

На стирке вещей можно заметно сэкономить, пишет City Magazine. Для ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут меньше. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.

Какие надо знать лайфхаки о стирке?