Деякі плями треба відпирати лише в холодній воді: про це знають одиниці

Плями на одязі – одна з найчастіших побутових проблем, з якою стикається кожен. Кава, жир, сік ягід чи косметика можуть легко зіпсувати улюблену річ. Багато хто автоматично обирає гарячу воду для виведення забруднень, але це не завжди правильний підхід.

Температура води відіграє ключову роль у пранні, пише Real Simple. Виявляється, що деякі плями ефективніше виводяться саме в холодній воді. Часом гаряча вода може закріпити забруднення в тканині, ускладнивши подальше виведення плям.

Читайте також Чи потрібно попередньо замочувати одяг: експерти дали чітку відповідь

Чому холодна вода краще видаляє плями?

Експертка Брайс Грубер зазначила, що холодна вода може впоратися з більшістю плям. Якщо обробити пляму спеціальним засобом і додатково додати ще у відсік для прання, то можна цілком вмикати прання з низькою температурою води.

Усе, що містить білок (піт, кров, молочні продукти, яйця чи молочне харчування), завжди слід прати холодною водою. Висока температура води може фактично "приготувати" білки у волокнах, тож це більше ускладнить видалення плям.



Холодну воду також варто використовувати для синтетичних матеріалів, злегка забруднених речей чи делікатних матеріалів. Вода низької температури набагато краще впливає на тканини – кольори залишаються яскравішими, а волокна руйнуються повільніше.

Якщо шукаєте, де придбати засоби для прання зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Коли потрібно використовувати гарячу воду?

Для видалення плям, спричинених кулінарним жиром, олією, восковими речовинами та сильно в’їлим брудом чи запахами - потрібно використовувати гарячу воду. Вона потрібна для повної активації хімічних речовин, які виводять пляму.

Гаряча вода розчиняє маслянисті речовини, які є напівтвердими. Холодна вода просто не може зробити це так ефективно, навіть із сильним мийним засобом,

– додала експертка Крістін Фракассі.

Важлим фактором є вибір миючого засобу, який ви використовуєте та режим прання. Інтенсивну механічну обробку забезпечує режим для виведення плям від 40 до 60 градусів.

Для ароматизації одягу після прання можна використовувати багаторазові кульки для сушіння з кількома краплями розведеної ефірної олії, пише Good Housekeeping. Кухонний рушник у сушильній машині прискорює процес сушіння і знижує споживання електроенергії, якщо використовувати його на перші 15 хвилин.

Які ще є лайфхаки про прання?

Чистка пральної машини

Експерти рекомендують щомісяця чистити пральну машину, щоб запобігти появі плісняви, навіть якщо вона виглядає чистою.

Відбілювання шкарпеток

Для відбілювання білих шкарпеток рекомендується використовувати лимонний сік замість пом'якшувача для тканини, оскільки він діє як природний відбілювач.