Шерсть з оббивки часом складно вивести, але власники собак та кішок віднайшли методи, які радять повторити всім, пише 24 Канал з посиланням на Interia Kobieta.

Чим вивести шерсть тварин?

Метод з гумовою рукавицею

Необхідно взяти звичайну гумову рукавицю для духовки, трішки змочити водою й просто почати нею гладити диван. Завдяки електростатичним властивостям гуми, шерсть почне збиратися в кульки, які можна легко видалити вручну. Цей метод працює на більшості матеріалів.

Метод зі шваброю для вікон

Також помічною є звичайна швабра для миття вікон, якою потрібно порухати по дивану короткими й рівномірними рухами. Вона допоможе зібрати шерсть акуратними валиками. Метод є помічним для короткої, гострої шерсті, яка впивається в тканину.



Шерсть тварин можна легко прибрати / Фото Pexels

Метод з мікрофіброю

Часто шерсть витирають вологою серветкою, але щоб зробити дію ще ефективнішою, варто нанести кілька крапель пом’якшувача для тканини у ємність з водою. Серветку з мікрофібри треба замочити в розчині, а тоді відтиснути й протерти нею диван. Пом’якшувач для тканини має антистатичний ефект, тож чудово впорається з проблемою.

Метод з липкою стрічкою

Для екстремальних ситуацій допоможе клейка стрічка, яку використовують для пакування посилок. Потрібно відкрити великий шматок, обмотати навколо руки, створивши таку собі липку рукавичку. Тоді залишається лише прикласти до дивана й прибрати всю зайву шерсть.

До слова, щоб позбутися неприємного запаху рушників для собак, використовуйте миючий засіб, оцет, харчову соду та валик для видалення ворсу, пише Southern Living. Перед пранням замочіть рушники в теплій воді з оцтом, а для кращого очищення додайте соду в барабан пральної машини.

Які ще поради варто знати?