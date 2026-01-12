Шерсть с обивки порой сложно вывести, но владельцы собак и кошек нашли методы, которые советуют повторить всем, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia Kobieta.
Чем вывести шерсть животных?
Метод с резиновой рукавицей
Необходимо взять обычную резиновую перчатку для духовки, немного смочить водой и просто начать ею гладить диван. Благодаря электростатическим свойствам резины, шерсть начнет собираться в шарики, которые можно легко удалить вручную. Этот метод работает на большинстве материалов.
Метод со шваброй для окон
Также поможет обычная швабра для мытья окон, которой нужно подвигать по дивану короткими и равномерными движениями. Она поможет собрать шерсть аккуратными валиками. Метод помогает для короткой, острой шерсти, которая впивается в ткань.
Шерсть животных можно легко убрать / Фото Pexels
Метод с микрофиброй
Часто шерсть вытирают влажной салфеткой, но чтобы сделать действие еще более эффективным, стоит нанести несколько капель смягчителя для ткани в емкость с водой. Салфетку из микрофибры надо замочить в растворе, а потом отжать и протереть ею диван. Смягчитель для ткани имеет антистатический эффект, поэтому прекрасно справится с проблемой.
Метод с липкой лентой
Для экстремальных ситуаций поможет клейкая лента, которую используют для упаковки посылок. Нужно открыть большой кусок, обмотать вокруг руки, создав некую липкую перчатку. Тогда остается лишь приложить к дивану и убрать всю лишнюю шерсть.
К слову, чтобы избавиться от неприятного запаха полотенец для собак, используйте моющее средство, уксус, пищевую соду и валик для удаления ворса, пишет Southern Living. Перед стиркой замочите полотенца в теплой воде с уксусом, а для лучшей очистки добавьте соду в барабан стиральной машины.
Какие еще советы стоит знать?
Добавьте две ложки соды в барабан стиральной машины, чтобы полотенца оставались рыхлыми. Полотенца лучше сушить в сушильной машине или в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежность.
Зубная паста с мятным ароматом помогает отпугивать муравьев благодаря своему запаху. Для приготовления средства смешивают зубную пасту с водой и моющим средством, распыляют на проблемные зоны, повторяя обработку каждые несколько дней.