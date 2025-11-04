Чим вивести цвіль зі шторки для ванної: навіть не доведеться знімати з карнизу
- Штори для ванної можна очищати, не знімаючи з карнизу, за допомогою розпилювача з оцтом і водою.
- Регулярне миття, зокрема прання у машинці з оцтом, допомагає запобігти утворенню плісняви та продовжити термін служби шторок.
На шторках у ванній кімнаті завжди накопичується волога. Якщо їх вчасно не мити, то згодом може з’явитися накопичення плісняви. Брудні шторки не обов’язково викидати. Потрібно лише вдатися до кількох простих маніпуляцій.
Незалежно від того, чи виготовлені штори з тканини, нейлону або вініл-матеріалу, спосіб очищення майже однаковий, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Чим помити шторки для ванної?
Регулярне чищення запобігає утворенню бактерій та продовжує термін служби шторок. Більшість занавісок можна прати в машині з теплою водою і миючим засобом, додаючи невелику кількість оцту, який добре виводить плісняву. Для миття знадобиться порошок, оцет, м’яка щітка та ганчірка з мікрофібри.
Знімати штори з карнизу не обов’язково – достатньо скористатися розпилювачем з розчином оцту та води, яким потрібно обприскати й потерти штори, а тоді лише сполоснути чистою водою.
Вінілові штори легко замінити, але постійно купляти нові – не зовсім економно, тому їх краще чистити. Щоб уникнути накопичення бруду та плям, шторку потрібно мити раз на місяць, а підкладку – раз на 2 тижні, бо вона найчастіше контактує з водою та є вразливою до утворення мікроорганізмів.
Шторки для ванної легко відчистити / Фото Pexels
Якщо ж ви хочете випрати шторку у машинці, то потрібно увімкнути делікатний режим. Окрім порошку додайте ще чашку оцту, який допоможе усунути плісняву.
Для чистки без зняття потрібно в пляшку з розпилювачем додати одну частину оцту на чотири частини води. Тканину потрібно добре обприскати, а тоді щіткою потерти плями й ополоснути теплою водою.
Кільця для шторки з часом накопичують на собі багато пилу й бруду, тому їх треба зняти з рейки й покласти у рідину з однаковою частиною теплої води та оцту. Замочіть на 30 хвилин, а тоді висушіть за допомогою рушника з мікрофібри.
Відмити бруд та плями зі шторки можна ще завдяки меламіновій губці, пише Homes and Gardens. Нанесіть її легкими рухами на забруднення. Засіб здатен змити навіть досить помітні забруднення.
Які лайфхаки треба знати?
Для очищення підошви кросівок можна використовувати рідину для зняття лаку, меламінову губку або зубну пасту.
Кисневий відбілювач ефективно видаляє вапняний наліт у душовій кабіні, не виділяючи різкого запаху.
Часті питання
Які матеріали використовуються для виготовлення штор для ванної?
Штори для ванної можуть бути виготовлені з тканини, нейлону або вініл-матеріалу, і спосіб їх очищення майже однаковий.
Як часто потрібно мити штори для ванної, щоб уникнути накопичення бруду?
Штору потрібно мити раз на місяць, а підкладку — раз на 2 тижні, оскільки вона найчастіше контактує з водою і є вразливою до утворення мікроорганізмів.
Які засоби потрібні для миття штор без зняття їх з карнизу?
Для миття штор без зняття знадобиться розпилювач з розчином оцту та води в пропорції одна частина оцту на чотири частини води, м'яка щітка та ганчірка з мікрофібри.