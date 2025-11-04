Чем вывести плесень со шторки для ванной: даже не придется снимать с карниза
- Шторы для ванной можно очищать, не снимая с карниза, с помощью распылителя с уксусом и водой.
- Регулярное мытье, в частности стирка в машинке с уксусом, помогает предотвратить образование плесени и продлить срок службы шторок.
На шторках в ванной комнате всегда скапливается влага. Если их вовремя не мыть, то со временем может появиться накопление плесени. Грязные шторки не обязательно выбрасывать. Нужно лишь прибегнуть к нескольким простым манипуляциям.
Независимо от того, изготовлены ли шторы из ткани, нейлона или винил-материала, способ очистки почти одинаковый, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Читайте также Полотенца станут как в 5-звездочном отеле: секрет идеальной стирки
Чем помыть шторки для ванной?
Регулярная чистка предотвращает образование бактерий и продлевает срок службы шторок. Большинство занавесок можно стирать в машине с теплой водой и моющим средством, добавляя небольшое количество уксуса, который хорошо выводит плесень. Для мытья понадобится порошок, уксус, мягкая щетка и тряпка из микрофибры.
Снимать шторы с карниза не обязательно – достаточно воспользоваться распылителем с раствором уксуса и воды, которым нужно опрыскать и потереть шторы, а потом только сполоснуть чистой водой.
Виниловые шторы легко заменить, но постоянно покупать новые – не совсем экономно, поэтому их лучше чистить. Чтобы избежать накопления грязи и пятен, шторку нужно мыть раз в месяц, а подкладку – раз в 2 недели, потому что она чаще всего контактирует с водой и является уязвимой к образованию микроорганизмов.
Шторки для ванной легко отчистить / Фото Pexels
Если же вы хотите постирать шторку в машинке, то нужно включить деликатный режим. Кроме порошка добавьте еще чашку уксуса, который поможет устранить плесень.
Для чистки без снятия нужно в бутылку с распылителем добавить одну часть уксуса на четыре части воды. Ткань нужно хорошо опрыскать, а потом щеткой потереть пятна и ополоснуть теплой водой.
Кольца для шторки со временем накапливают на себе много пыли и грязи, поэтому их надо снять с рейки и положить в жидкость с одинаковой частью теплой воды и уксуса. Замочите на 30 минут, а потом высушите с помощью полотенца из микрофибры.
Отмыть грязь и пятна со шторки можно еще благодаря меламиновой губке, пишет Homes and Gardens. Нанесите ее легкими движениями на загрязнение. Средство способно смыть даже достаточно заметные загрязнения.
Какие лайфхаки надо знать?
Для очистки подошвы кроссовок можно использовать можно использовать жидкость для снятия лака, меламиновую губку или зубную пасту.
Кислородный отбеливатель эффективно удаляет известковый налет в душевой кабине, не выделяя резкого запаха.
Частые вопросы
Какие материалы используются для изготовления штор для ванной?
Шторы для ванной могут быть изготовлены из ткани, нейлона или винил-материала, и способ их очистки почти одинаковый.
Как часто нужно мыть шторы для ванной, чтобы избежать накопления грязи?
Штору нужно мыть раз в месяц, а подкладку - раз в 2 недели, поскольку она чаще всего контактирует с водой и является уязвимой к образованию микроорганизмов.
Какие средства нужны для мытья штор без снятия их с карниза?
Для мытья штор без снятия понадобится распылитель с раствором уксуса и воды в пропорции одна часть уксуса на четыре части воды, мягкая щетка и тряпка из микрофибры.