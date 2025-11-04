Незалежно від того, чи виготовлені штори з тканини, нейлону або вініл-матеріалу, спосіб очищення майже однаковий, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Чим помити шторки для ванної?

Регулярне чищення запобігає утворенню бактерій та продовжує термін служби шторок. Більшість занавісок можна прати в машині з теплою водою і миючим засобом, додаючи невелику кількість оцту, який добре виводить плісняву. Для миття знадобиться порошок, оцет, м’яка щітка та ганчірка з мікрофібри.

Знімати штори з карнизу не обов’язково – достатньо скористатися розпилювачем з розчином оцту та води, яким потрібно обприскати й потерти штори, а тоді лише сполоснути чистою водою.

Вінілові штори легко замінити, але постійно купляти нові – не зовсім економно, тому їх краще чистити. Щоб уникнути накопичення бруду та плям, шторку потрібно мити раз на місяць, а підкладку – раз на 2 тижні, бо вона найчастіше контактує з водою та є вразливою до утворення мікроорганізмів.



Шторки для ванної легко відчистити / Фото Pexels

Якщо ж ви хочете випрати шторку у машинці, то потрібно увімкнути делікатний режим. Окрім порошку додайте ще чашку оцту, який допоможе усунути плісняву.

Для чистки без зняття потрібно в пляшку з розпилювачем додати одну частину оцту на чотири частини води. Тканину потрібно добре обприскати, а тоді щіткою потерти плями й ополоснути теплою водою.

Кільця для шторки з часом накопичують на собі багато пилу й бруду, тому їх треба зняти з рейки й покласти у рідину з однаковою частиною теплої води та оцту. Замочіть на 30 хвилин, а тоді висушіть за допомогою рушника з мікрофібри.

Відмити бруд та плями зі шторки можна ще завдяки меламіновій губці, пише Homes and Gardens. Нанесіть її легкими рухами на забруднення. Засіб здатен змити навіть досить помітні забруднення.

Які лайфхаки треба знати?