Проблема вирішиться дуже швидко: чим відчистити крани до кришталевого блиску

У ванній кімнаті на кранах час від часу можуть з’являтися плями від води. Видалити настійкіші відкладення досить просто, і для цього навіть не знадобляться хімічні засоби.

Найчастіше наліт на кранах з’являється через високу жорсткість водопровідної води, пише Interia Kobieta. Він утворюється через наявність у воді розчинених мінералів, переважно кальцію та магнію.

Чим вивести наліт з кранів?

Оцет і вода

Ці два інгредієнти здатні очистити плями з кранів. Потрібно лише змішати їх у рівних частинах, зачекати кілька хвилин і протерти ганчіркою.

Харчова сода та вода

Соду та воду треба змішати у мисці до утворення пасти, а тоді нанести цю кашку на плями, зачекати кілька хвилин і змити.

Піна для гоління

У піні для гоління міститься гліцерин, який допомагає видалити мильний наліт з ванної чи душу. Потрібно лише нанести невелику кількість, щоб покрити пляму, зачекати трохи, а тоді протерти і змити водою.



Крани після очищення будуть знову блищати / Фото Pinterest

Що робити зі стійкими плямами?

Вапняний наліт залишається не лише на кранах умивальника, але й на ваннах та душових кабінах. Якщо вапняний наліт у цих місцях досить стійкий, тоді можна скористатися іншими ефективними методами.

Лимонна кислота здатна показати дивовижні результати. Потрібно лише розчинити одну упаковку кислоти в літрі гарячої води й перелити суміш у пляшку з розпилювачем.

Коли суміш охолоне, нанесіть засіб на душову лійку. Через 30 хвилин усі відкладення повинні зникнути. Також засіб підійде для скляних дверцят у ванній кімнаті.

З душової лійки вивести наліт можна за допомогою оцту. Його треба налити в пляшку з розпилювачем та додати всередину цедру лимона. Обприскайте лійку та залишіть на 24 години, щоб кислота змогла за цей час виїсти усі відкладення.

Засіб на основі оцту та шкірки лимона можна використовувати для будь-яких інших ділянок у ванній кімнаті.

Яка захистити ванну від плям?

Насправді якогось одного вирішення проблеми немає. Оскільки вапняний наліт все одно осідатиме на поверхні, проте для мінімізації плям достатньо регулярно очищувати ванну та видаляти вологу після прийому душу.

Видалити зайву вологу з ванної кімнати можна завдяки хорошій вентиляції чи осушувачу повітря. Якщо у ванній немає вікна, чи погано працює вентиляція, тоді можна просто відчинити двері після ванної чи душу.

Фахівці радять придбати гумовий скребок, який можна використовувати для збору зайвої рідини з плоских поверхонь – не лише скла душової кабіни, але й плитки на стінах.

Для очищення душової лійки від вапняного нальоту можна використовувати свіжовичавлений лимонний сік, який розм’якшує відкладення без різкого запаху, пише Mirror. Лійку можна замочити в розчині з лимонного соку і теплої води або закріпити пакет з рідиною на ній для ефективного очищення.

