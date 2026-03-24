Такий ефект досягається завдяки спеціальному покриттю, яке зменшує прилипання їжі, пише Martha Stewart. Втім, цей посуд більш вразливий, ніж нержавійка чи чавун.

Неправильне використання може зіпсувати покриття та зменшити термін служби сковорідки. Щоб сковорідка якомога довше залишалася в хорошому стані, є кілька поширених помилок, яких варто уникати.

Що не можна робити з антипригарною сковорідкою?

Використовувати металевий посуд

Металеві лопатки та ложки найчастіше пошкоджують антипригарне покриття. Дрібні подряпини можуть поступово зруйнувати захисний шар, тож сковорідка втратить свої властивості. Їжа з часом почне прилипати, а очищення стане складним.

Найкраще для такої сковорідки використовувати силіконові, дерев’яні чи пластикові інструменти. Розрізати омлет краще на тарілці, аніж різати прямо в сковороді.

Розігрівати порожню сковорідку

Антипригарні сковорідки не люблять сухого нагрівання, на відміну від сталевого посуду. При перегрівання покриття може руйнуватися й виділяти неприємні пари. Щоб цього уникнути, перед увімкненням плити варто додати трохи олії чи вершкового масла.

Користуватися сковорідкою з подряпинами

Якщо на поверхні є глибокі подряпини, то користуватися такою сковородою не варто. З часом покриття може відшаруватися з поступово втратити свої властивості.

Через пошкоджену поверхню прилипає їжа, нагрівання стає нерівномірним, а миття – складнішим. У такому випадку краще придбати нову сковорідку.

Придбати антипригарні сковорідки можна на Prom. Покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Занурювати у воду гарячою

Ворог для кухонного посуду – різкий перепад температур. Якщо гарячу сковорідку поставити під холодну воду, то метал може деформуватися. У результаті вона може криво стояти на плиті, а це призведе до нерівномірного приготування.



Гарячу сковорідку не можна занурювати у воду

Мити в посудомийній машині

Ручне миття сковорідки з антипригарним покриттям набагато краще, оскільки високі температури та агресивні миючі засоби поступово руйнують покриття. Найкращий варіант – це тепла вода та миття звичайною губку із засобом для посуду.

Очищувати абразивними губками

Сильне тертя шкодить антипригарній поверхні. Жорсткі губки та металеві скребки залишають подряпини, через які покриття втрачає свої властивості. Замість цього сковорідку треба мити м’якою губкою, а якщо залишки не відходять, то посуд буде достатньо замочити на кілька хвилин у воді.

Складати сковорідки одна на одну

Більшість з нас тримають посуд у кухонних шафах "стосом", але це лише може нашкодити покриттю. Дно однієї сковорідки може подряпати поверхню іншої. Господині радять класти між сковорідками рушник, щоб уникнути пошкодження.

Використовувати кулінарний спрей

Задля економії олії дехто використовує аерозольний спрей, проте вони не такі вже й корисні. Річ у тому, що вони здатні залишати липкий наліт, який накопичується й погіршує антипригарні властивості.

Краще все ж таки використовувати звичайну олію. Для зручності її можна розмастити по поверхні паперовим рушничком.

До слова, сковорідки та дека можна ефективно очистити від жиру та нагару за допомогою сухої гірчиці, соди, оцту або господарського мила, йдеться на Reddit. Гірчиця не лише розчиняє жир, а й нейтралізує неприємні запахи, тоді як сода з оцтом розм'якшують нагар, полегшуючи його видалення.

