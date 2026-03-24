Вирішити проблему може один засіб без агресивної хімії та різкого запаху, пише "1 хвилина". Для нього знадобляться кілька кухонних інгредієнтів, які утворять разом ідеальну суміш для боротьби з нальотом та забрудненнями.

Читайте також Відмовтеся від йоржика для унітазу: експертка розповіла, чим його замінити

Чим відмити унітаз?

Щоб створити розчин потрібно:

склянка 9% оцту, яка розчиняє відкладення;

склянка харчової соди, яка запускає реакцію та утворює активну піну;

склянка солі, яка допомагає боротися з бактеріями та грибком.

Перед процедурою потрібно перекрити воду й повністю спорожнити бачок. Це потрібно зробити для того, щоб суміш діяла максимально ефективно, а не розбавлялася водою.

Тоді на дно потрібно насипати сіль, рівномірно розподіляючи навколо механізму. Потім додати соду, а тоді обережно влити оцет.



Іржу з бачка вдасться вивести / Фото Pinterest

Коли почнеться характерне шипіння, то це стане ознакою, що запустився процес очищення, який допоможе впоратися з іржею і нальотом. Суміш залишіть діяти на кілька годин, або на цілу ніч.

Цей спосіб вважається більш щадним для сантехніки. На відміну від агресивних хімічних засобів він не пошкодить внутрішні деталі.

Після того, як розчин виконає свою дію – відкрийте воду, дочекайтеся наповнення бачка і кілька разів змийте. Разом з водою вийдуть залишки забруднень, а сам бачок стане чистішим, тож механізм почне працювати без заїдань, оскільки на ньому більше не буде іржі та нальоту.

Таблетка для посудомийної машини також ефективно видаляє іржу та наліт в унітазі завдяки своїм ферментам і відбілювальним агентам, пише Martha Stewart. Експерти радять кидати таблетку в бачок на ніч, щоб за цей час вона встигнула розчинитися й дати максимальний результат. Коли концентрація очисних речовин досягне максимуму, то емаль почне блищати, а неприємний запах зникне.

Що ще варто прочитати?