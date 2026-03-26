Чаще всего налет на кранах появляется из-за высокой жесткости водопроводной воды, пишет Interia Kobieta. Известковый налет образуется из-за наличия в воде растворенных минералов, преимущественно кальция и магния.

Читайте также Очистить сливной бачок от ржавчины и налета очень просто: помогут 3 стакана раствора

Чем вывести налет из кранов?

Уксус и вода

Эти два ингредиента способны очистить пятна с кранов. Нужно лишь смешать их в равных частях, подождать несколько минут и протереть тряпкой.

Пищевая сода и вода

Соду и воду надо смешать в миске до образования пасты, а потом нанести эту кашицу на пятна, подождать несколько минут и смыть.

Пена для бритья

В пене для бритья содержится глицерин, который помогает удалить мыльный налет из ванной или душа. Нужно лишь нанести небольшое количество, чтобы покрыть пятно, подождать немного, а тогда протереть и смыть водой.



Что делать со стойкими пятнами?

Известковый налет остается не только на кранах умывальника, но и на ваннах и душевых кабинах. Если известковый налет в этих местах достаточно устойчивый, тогда можно воспользоваться другими эффективными методами.

Лимонная кислота способна показать удивительные результаты. Нужно лишь растворить одну упаковку кислоты в литре горячей воды и перелить смесь в бутылку с распылителем.

Когда смесь остынет, нанесите средство на душевую лейку. Через 30 минут все отложения должны исчезнуть. Также средство подойдет для стеклянной дверцы в ванной комнате.

С душевой лейки вывести налет можно с помощью уксуса. Его надо налить в бутылку с распылителем и добавить внутрь цедру лимона. Опрыскайте лейку и оставьте на 24 часа, чтобы кислота смогла за это время выесть все отложения.

Средство на основе уксуса и кожуры лимона можно использовать для любых других участков в ванной комнате.

Как защитить ванну от пятен?

На самом деле какого-то одного решения проблемы нет. Поскольку известковый налет все равно будет оседать на поверхности, однако для минимизации пятен достаточно регулярно очищать ванну и удалять влагу после приема душа.

Удалить лишнюю влагу из ванной комнаты можно благодаря хорошей вентиляции или осушителю воздуха. Если в ванной нет окна, или плохо работает вентиляция, тогда можно просто открыть дверь после ванной или душа.

Специалисты советуют приобрести резиновый скребок, который можно использовать для сбора лишней жидкости с плоских поверхностей – не только стекла душевой кабины, но и плитки на стенах.

Для очистки душевой лейки от известкового налета можно использовать свежевыжатый лимонный сок, который размягчает отложения без резкого запаха, пишет Mirror. Лейку можно замочить в растворе из лимонного сока и теплой воды или закрепить пакет с жидкостью на ней для эффективной очистки.

