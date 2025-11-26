Прибори та посуд можна відчистити до блиску: обов'язково спробуйте
- Для відбілювання посуду потрібно прокип'ятити його в суміші з окропу, оцту, соди, лимонної кислоти та фольги протягом 10 хвилин.
- Блогерка Аліна Бурлака радить очищати печериці, посипаючи їх борошном і заливаючи холодною водою для швидкого результату.
Щоденне використання приборів призводить до того, що з часом на посуді залишаються сліди. Від потемніння, водного нальоту й слідів кави чи чаю можна легко позбутися.
Усі дефекти вдасться усунути завдяки простому лайфхаку, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Звичайні домашні інгредієнти здатні повернути посуду ідеальний вигляд, без використання дорогих засобів та хімії. Часом цілком прості інгредієнти працюють не гірше професійних очисників.
Читайте також Цю сторону терки не використовують 99% людей: наріже картоплю за секунди
Чим відчистити посуд та прибори?
Блогерка розповіла, що за допомогою дуже простого способу можна розчинити наліт, освітлити метал та прибрати ті плями, з якими не справляється звичайне миття.
До речі, знайти столові прибори за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Для розчину потрібно в об’ємну сковорідку налити окріп, додати 3 столові ложки оцту, 0,5 столової ложки соди та 1 столову ложку лимонної кислоти. А ще вкиньте всередину кілька шматочків фольги, яка надасть посуду блиску.
Усе потрібно прокип’ятити 10 хвилин. Після зазначеного часу увесь бруд зникне, навіть той, що довго залишався у важкодоступних місцях. Наприкінці треба обов’язково промити посуд водою.
Як відчистити посуд: дивіться відео
Цей лайфхак допоможе видалити наліт й надати блиску нержавіючим приборам та ножам, які втрачають характерний блиск. За кілька хвилин вдасться змінити зовнішній вигляд приборів так, що вони знову виглядатимуть наче нові.
Очищені прибори матимуть набагато кращий вигляд на столі й залишать приємне враження від щоденного користування.
Відмити за кілька хвилин можна не лише столові прибори, але й їжу. Блогерка Аліна Бурлака розповіла у своєму тіктоці, як швиденько очистити печериці. За її словами, у глибоку миску потрібно вкинути гриби, посипати їх борошном, а тоді налити холодної води. Вже за кілька секунд печериці стануть помітно білішими.
Які ще цікаві лайфхаки варто знати?
Щоб легко почистити волоські горіхи, потрібно закип'ятити воду, замочити в ній горіхи на 20 хвилин, а потім розколоти руками.
Білий пшеничний хліб черствіє швидше за інші види, тому його не варто зберігати у холодильнику чи поліетиленовому пакеті. Найкраще зберігати хліб у чистому кухонному рушнику або тканинних мішечках, що поглинають вологу і забезпечують доступ повітря.
Часті питання
Який простий лайфхак допоможе очистити посуд?
Лайфхак полягає в тому, щоб закип'ятити в сковорідці окріп з додаванням 3 столових ложок оцту, 0,5 столової ложки соди та 1 столової ложки лимонної кислоти. Додайте кілька шматочків фольги, щоб надати посуду блиску. Прокип'ятіть 10 хвилин, і весь бруд зникне.
Які інгредієнти потрібні для очищення посуду?
Для очищення посуду знадобляться окріп, 3 столові ложки оцту, 0,5 столової ложки соди, 1 столова ложка лимонної кислоти та кілька шматочків фольги.
Як можна швидко очистити печериці?
Для швидкого очищення печериць вкиньте їх у глибоку миску, посипте борошном, а тоді налийте холодну воду. За кілька секунд печериці стануть помітно білішими.