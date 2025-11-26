Усі дефекти вдасться усунути завдяки простому лайфхаку, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Звичайні домашні інгредієнти здатні повернути посуду ідеальний вигляд, без використання дорогих засобів та хімії. Часом цілком прості інгредієнти працюють не гірше професійних очисників.

Чим відчистити посуд та прибори?

Блогерка розповіла, що за допомогою дуже простого способу можна розчинити наліт, освітлити метал та прибрати ті плями, з якими не справляється звичайне миття.

Для розчину потрібно в об’ємну сковорідку налити окріп, додати 3 столові ложки оцту, 0,5 столової ложки соди та 1 столову ложку лимонної кислоти. А ще вкиньте всередину кілька шматочків фольги, яка надасть посуду блиску.

Усе потрібно прокип’ятити 10 хвилин. Після зазначеного часу увесь бруд зникне, навіть той, що довго залишався у важкодоступних місцях. Наприкінці треба обов’язково промити посуд водою.

Як відчистити посуд: дивіться відео

Цей лайфхак допоможе видалити наліт й надати блиску нержавіючим приборам та ножам, які втрачають характерний блиск. За кілька хвилин вдасться змінити зовнішній вигляд приборів так, що вони знову виглядатимуть наче нові.

Очищені прибори матимуть набагато кращий вигляд на столі й залишать приємне враження від щоденного користування.

Відмити за кілька хвилин можна не лише столові прибори, але й їжу. Блогерка Аліна Бурлака розповіла у своєму тіктоці, як швиденько очистити печериці. За її словами, у глибоку миску потрібно вкинути гриби, посипати їх борошном, а тоді налити холодної води. Вже за кілька секунд печериці стануть помітно білішими.

