Все дефекты удастся устранить благодаря простому лайфхаку, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. Обычные домашние ингредиенты способны вернуть посуде идеальный вид, без использования дорогих средств и химии. Иногда вполне простые ингредиенты работают не хуже профессиональных очистителей.
Чем отчистить посуду и приборы?
Блогер рассказала, что с помощью очень простого способа можно растворить налет, осветлить металл и убрать те пятна, с которыми не справляется обычное мытье.
Для раствора нужно в объемную сковородку налить кипяток, добавить 3 столовые ложки уксуса, 0,5 столовой ложки соды и 1 столовую ложку лимонной кислоты. А еще бросьте внутрь несколько кусочков фольги, которая придаст посуде блеска.
Все нужно прокипятить 10 минут. После указанного времени вся грязь исчезнет, даже та, что долго оставалась в труднодоступных местах. В конце надо обязательно промыть посуду водой.
Как отчистить посуду: смотрите видео
Этот лайфхак поможет удалить налет и придать блеск нержавеющим приборам и ножам, которые теряют характерный блеск. За несколько минут удастся изменить внешний вид приборов так, что они снова будут выглядеть как новые.
Очищенные приборы будут иметь гораздо лучший вид на столе и оставят приятное впечатление от ежедневного пользования.
Отмыть за несколько минут можно не только столовые приборы, но и еду. Блогерка Алина Бурлака рассказала в своем тиктоке, как быстренько очистить шампиньоны. По ее словам, в глубокую миску нужно бросить грибы, посыпать их мукой, а потом налить холодной воды. Уже через несколько секунд шампиньоны станут заметно белее.
Какие еще интересные лайфхаки стоит знать?
Чтобы легко почистить грецкие орехи, нужно вскипятить воду, замочить в ней орехи на 20 минут, а затем расколоть руками.
Белый пшеничный хлеб черствеет быстрее других видов, поэтому его не стоит хранить в холодильнике или полиэтиленовом пакете. Лучше всего хранить хлеб в чистом кухонном полотенце или тканевых мешочках, поглощающих влагу и обеспечивающих доступ воздуха.