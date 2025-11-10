Зігрітися в осінньо-зимову пору часом стає справжнім викликом, однак можна орієнтуватися на підручні засоби, які є також надійним джерелом тепла, пише 24 Канал з посиланням на Cielo.

Читайте також Забудете про холод: як ефективно утеплити двері за 5 хвилин

Як обігрітися вдома?

Використовуйте штори

Штори стануть реальним бар’єром для холоду. Затемнені штори чи жалюзі створюють повітряний прошарок, який зменшує втрати тепла через вікна.

Герметизація вікон

Якщо вікна продувають, то може відчуватися значна втрата тепла. У такому разі рамки потрібно герметизувати, використовуючи ущільнювачі чи плівку.

До речі, знайти все для дому за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Готуйте

Під час готування кухня наповнюється теплом. Дверцята духовки можна відкрити навіть на 10 хвилин після завершення готування, щоб гаряче повітря поширилося кімнатою.

Гаряча пляшка чи грілка

Поставте грілку під ковдру перед сном. Таким чином тіло наповниться теплом, тож вам буде зручніше заснути.

Пара з душу

Після прийому гарячого душу можна відчинити двері ванної кімнати. Пар і тепле повітря розійдуться коридором та допоможуть підігріти сусідню кімнату.



Пара з душу допоможе зігрітися / Фото Pexels

Тепло одягайтеся

Коли холодно – одягайте термобілизну чи тепле худі з вовняними шкарпетками. Тепло у ногах допоможе тілу швидше зігрітися.

Килим на підлозі

На дерев’яну чи плиткову підлогу поставте килим, щоб зменшити контакт з холодною поверхнею.

Захист від протягу

Холод може проходити крізь вікна чи двері, тому потрібно прикрити протяги тканиною чи спеціальними засобами, які надійно заблокують холодне повітря.

Серед інших порад, як зігрітися вдома без обігрівача, ресурс Express пише про фланелеву постільну білизну, електричну ковдру, флісову та вовняну піжаму, а також використання обтяженої ковдри.

Які ще лайфхаки треба знати?