Як утеплити двері в будинку?

Головною причиною промерзання дверей є відсутність якісної теплоізоляції. Метал добре проводить холод, тож якщо всередині дверей немає ізоляційного шару, то температура зовні передається в дім. Волога, що конденсується на поверхні, починає замерзати. Через це з’являється лід, сирість та навіть відчуття холоду в будинку.

Найкращим рішенням для утеплення дверей стане спінений каучук, який використовують для теплоізоляції труб. Матеріал досить міцний, тож не боїться вологи й добре тримається на гладких поверхнях. Встановити все можна без будь-якого досвіду власними руками за кілька хвилин.

Придбайте спінений каучук у рулоні товщиною 1 сантиметр. Перед нанесенням потрібно підготувати поверхню – ретельно очистити двері від пилу, бруду та жиру, щоб забезпечити міцне зчеплення клею. Далі зніміть захисну плівку й рівномірно нанесіть матеріал, уникаючи складок та повітряних бульбашок.

За бажанням, найклейте поверх каучуку декоративну плівку, яка додасть охайного вигляду й продовжить термін служби утеплювача. Такий простий лайфхак вбереже двері від промерзання у сильні морози.

У холодну пору вдома ще однією проблемою є конденсат на вікнах, пише Express. Щоб позбутися від нього – покращіть вентиляцію, відкриваючи вікна та використовуючи витяжку під час приготування їжі. Контролюйте рівень вологості, уникаючи сушіння одягу в кімнатах без провітрювання та використовуйте осушувачі повітря.

