Позбутися цієї проблеми без жодних складнощів допоможе простий та бюджетний спосіб, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Наша дача".
Читайте також Як зігрітися вдома без обігрівача: 6 помічних способів
Як утеплити двері в будинку?
Головною причиною промерзання дверей є відсутність якісної теплоізоляції. Метал добре проводить холод, тож якщо всередині дверей немає ізоляційного шару, то температура зовні передається в дім. Волога, що конденсується на поверхні, починає замерзати. Через це з’являється лід, сирість та навіть відчуття холоду в будинку.
Найкращим рішенням для утеплення дверей стане спінений каучук, який використовують для теплоізоляції труб. Матеріал досить міцний, тож не боїться вологи й добре тримається на гладких поверхнях. Встановити все можна без будь-якого досвіду власними руками за кілька хвилин.
Придбайте спінений каучук у рулоні товщиною 1 сантиметр. Перед нанесенням потрібно підготувати поверхню – ретельно очистити двері від пилу, бруду та жиру, щоб забезпечити міцне зчеплення клею. Далі зніміть захисну плівку й рівномірно нанесіть матеріал, уникаючи складок та повітряних бульбашок.
За бажанням, найклейте поверх каучуку декоративну плівку, яка додасть охайного вигляду й продовжить термін служби утеплювача. Такий простий лайфхак вбереже двері від промерзання у сильні морози.
Як утеплити вхідні двері: дивіться відео
У холодну пору вдома ще однією проблемою є конденсат на вікнах, пише Express. Щоб позбутися від нього – покращіть вентиляцію, відкриваючи вікна та використовуючи витяжку під час приготування їжі. Контролюйте рівень вологості, уникаючи сушіння одягу в кімнатах без провітрювання та використовуйте осушувачі повітря.
Які ще лайфхаки треба знати?
Кухонні поверхні можна очистити за допомогою засобу для миття посуду, оцту або соди без використання хімічних засобів.
Відмити дзеркало до блиску можна, використовуючи воду з крапелькою кондиціонера для прання та м'яку тканину, переважно мікрофібру.