Досвідчені господині використовують одну хитрість, яка відбілює тюль до ідеального стану, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Чим відіпрати тюль?

Дієвий секрет ховається в аспірині. Його потрібно додати в пральну машину разом з порошком та миючим засобом, тож вже після прання тюль стане свіжою, наче новий.

Ацетилсаліцилова кислота, яка входить до складу аспірину під час прання реагує з водою, розщеплюючи відкладення, які осідають на волокнах й роблять тканину тьмяною. Завдяки пігулці колір стає чистішим, а тканина – світлішою.



Тюль відіпрати досить легко / Фото Pexels

У барабан пральної машини помістіть тюль й додайте одну таблетку аспірину. Встановіть температуру 30 °C чи виберіть режим делікатного прання. Щоб не пошкодити волокна – встановіть мінімальний віджим. Щільну тюль можна додатково зробити м’якою, додавши ложку оцту в прання.

Метод ефективний тим, що для прання не потрібно використовувати ніякі дорогі відбілювачі. Результат від аспірину вже буде помітний після першого використання. Крізь свіжий, чистий та білий тюль, світло проходить краще, тож простір одразу зміниться. Тюль не потребуватиме прасування, якщо його розправити після прання ще трохи вологим й повісити сушитися.

Тюль бажано прати двічі на рік, але є речі, які вимагають набагато частішого прання, пише Southern Living. До прикладу, постільну білизну, рушники, вхідні килимки та одяг потрібно прати кожного тижня, щоб уникнути розмноження бактерій і неприємних запахів.

