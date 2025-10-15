Виявляється, що для прання пуховиків – не підійде звичайний порошок, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Щоб створити ідеальне прання як у хімчистці, доведеться дотриматися кількох правил.

Як випрати пуховик?

Чому звичайний порошок не підходить?

Якісний пуховик наповнений натуральним качиним чи гусячим пір’ям. Саме воно утримує добре тепло, але є чутливим до пральних порошків. У них містяться ферменти, відбілювачі та ароматизатори, які руйнують структуру пуху й змивають природні олії. Через це він злипається й втрачає об’єм.

У магазинах можна придбати спеціалізований засіб для прання пуховиків чи рідкий засіб для делікатних тканин.

Оберіть правильну програму прання

Пуховики потрібно прати в режимі для делікатних тканин з температурою 30 – 30 °C. У барабані повинен пуховик пратися окремо, щоб залишалося достатньо місця для вільного руху пір’я. Віджим варто встановити на мінімальній швидкості, бо сильне обертання може зім’яти пух.



Пуховик можна відіпрати вдома / Фото Pexels

Використовуйте тенісні м’ячі

Фахівці радять покласти в барабан 2 – 3 тенісні м’ячі. Під час прання й сушіння вони "розбивають" пух, не даючи йому злипнутися й рівномірно розподіляють наповнювач. Завдяки м’ячам пуховик збереже форму й не втратить термоізоляцію.

Правильне сушіння

Після прання пуховик можна повісити сушитися на повітрі. Кожні 2 – 3 години куртку потрібно струшувати, щоб не злипався пух. Якщо ж вирішите сушити в сушарці, то слід встановити найнижчу температуру, додати тенісні м’ячики. Сушити потрібно кількома короткими циклами по 20 хвилин, між якими струшувати виріб.

Як часто прати пуховик?

Найкраще пуховик прати двічі за сезон, тобто раз на 1,5 місяця. Часте прання послаблює наповнювач, тому ним не варто захоплюватися.

Які є лайфхаки для прання?