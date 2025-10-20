Опытные хозяйки используют одну хитрость, которая отбеливает тюль до идеального состояния, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Читайте также Как часто надо стирать тюль и шторы: правильный ответ знают единицы

Чем отстирать тюль?

Действенный секрет скрывается в аспирине. Его нужно добавить в стиральную машину вместе с порошком и моющим средством, и уже после стирки тюль станет свежей, как новый.

Ацетилсалициловая кислота, которая входит в состав аспирина во время стирки реагирует с водой, расщепляя отложения, которые оседают на волокнах и делают ткань тусклой. Благодаря таблетке цвет становится чище, а ткань – светлее.



Тюль отстирать достаточно легко / Фото Pexels

В барабан стиральной машины поместите тюль и добавьте одну таблетку аспирина. Установите температуру 30 °C или выберите режим деликатной стирки. Чтобы не повредить волокна – установите минимальный отжим, чтобы не повредить волокна. Плотную тюль можно дополнительно сделать мягкой, добавив ложку уксуса в стирку.

Метод эффективен тем, что для стирки не нужно использовать никакие дорогие отбеливатели. Результат от аспирина уже будет заметен после первого использования. Сквозь свежий, чистый и белый тюль, свет проходит лучше, поэтому пространство сразу изменится. Тюль не потребует глажки, если его расправить после стирки еще немного влажным и повесить сушиться.

Тюль желательно стирать дважды в год, но есть вещи, которые требуют гораздо более частой стирки, пишет Southern Living. К примеру, постельное белье, полотенца, входные коврики и одежду нужно стирать каждую неделю, чтобы избежать размножения бактерий и неприятных запахов.

Как постирать дома пуховик?