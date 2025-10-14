Втім, фахівці кажуть, що саме від змійовиків залежить ефективність та довговічність холодильника, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Чому змійовики треба чистити ?

Змійовики розсіюють тепло, яке виробляє компресор, допомагаючи підтримувати стабільну температуру всередині. Та з часом на них осідає пил, бруд та навіть шерсть домашніх тварин. Через це холодильник змушений працювати з подвійним навантаженням, споживаючи більше електроенергії. З часом взагалі втрачається продуктивність.



Змійовики у холодильнику потрібно очищувати / Фото Pexels

Фахівці радять очищувати змійовики. Ця процедура не є складною й займає не більше 10 – 15 хвилин. Чистити їх потрібно раз на 6 місяців. Якщо ж у домі є тварини або холодильник стоїть у запиленій кухні чи біля батареї, тоді раз на 3 місяці. Просте миття змійовика допоможе зменшити споживання електроенергії й продовжить життя техніці на кілька років вперед.

Як чистити змійовики?

Спочатку вимкніть холодильник з розетки й відсуньте від стіни. Далі знайдіть змійовики – вони можуть бути під низом чи ззаду. Щоб акуратно зняти пил та сміття – скористайтеся щіткою для шерсті чи насадкою пилососа. Ця проста дія не лише допоможе холодильнику працювати тихіше, але й значно довше.

Видання Express пише, що досить просто можна очистити холодильник. Щоб позбутися від неприємного запаху та бруду – змішайте оцет і сіль до стану пасти, нанесіть на брудні ділянки й залиште на 5 хвилин для дезінфекції. Оцтова кислота та нашатирний спирт допомагають у видаленні сильних забруднень, а звичайний миючий розчин підходить для базового миття холодильника.

