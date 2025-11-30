Мошки на кухні зникнуть за годину: повторіть лише простий лайфхак
- Для виведення дрозофілів зробіть пастку з яблучного оцту, меду, миючого засобу та води.
- Часник або полум’я свічки також допоможуть позбутися мошок на кухні.
Дрозофіли можуть завестися на кухні дуже просто. Це стається через багато залишків їжі у смітнику чи гниття фруктів або овочів. Мошки є сильно надокучливими й можуть швидко розплодитися, тому від них треба якнайшвидше позбутися.
Вивести дрозофілів з кухні можна доволі простим домашнім методом, пише 24 Канал. Для цього потрібно зробити ефективну пастку на основі яблучного оцту та ще кількох інгредієнтів.
Як швидко позбутися дрозофілів?
Для виведення мошок потрібно у глибоку тарілку налити 2 – 3 столові ложки яблучного оцту й додати кілька крапель миючого засобу для посуду, одну столову ложку меду та трохи води. Все потрібно ретельно перемішати та залишити суміш на столі.
Через 15 хвилин мошки почнуть злітатися на запах та падати у розчин, а через кілька годин у тарілці опиняться всі дрозофіли, що літали на кухні. Завдяки такому лайфхаку вдасться позбутися всіх надокучливих дрозофіл.
Прості методи виведення дрозофілів / Фото Pexels
Також можна нарізати кілька зубчиків часнику й розкласти його в тих місцях, де найбільше є дрозофілів. Мошки дуже не люблять часникового аромату, тому зникнуть та більше не з’являться.
А ще ефективним є полум’я свічки. Для цього методу у каструлю з водою потрібно поставити свічку. Полум’я стане для них джерелом світла, тож вони підлетять, підпалять крила й втопляться у воді.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Під час миття підлоги варто бути обережними – адже є кілька засобів, які використовувати категорично не можна. В найгіршому випадку це може призвести до псування покриття.
А якщо пральна машина "стрибає" під час прання, виправити це дуже просто – потрібно лиш знати елементарний лайфхак.
