Мошки на кухне исчезнут за час: повторите лишь простой лайфхак
- Для выведения дрозофил сделайте ловушку из яблочного уксуса, меда, моющего средства и воды.
- Чеснок или пламя свечи также помогут избавиться от мошек на кухне.
Дрозофилы могут завестись на кухне очень просто. Это происходит из-за большого количества остатков пищи в мусорнике или гниения фруктов или овощей. Мошки являются сильно надоедливыми и могут быстро расплодиться, поэтому от них надо как можно быстрее избавиться.
Вывести дрозофил из кухни можно довольно простым домашним методом, пишет 24 Канал. Для этого нужно сделать эффективную ловушку на основе яблочного уксуса и еще нескольких ингредиентов.
Как быстро избавиться от дрозофил?
Для выведения мошек нужно в глубокую тарелку налить 2 – 3 столовые ложки яблочного уксуса и добавить несколько капель моющего средства для посуды, одну столовую ложку меда и немного воды. Все нужно тщательно перемешать и оставить смесь на столе.
Через 15 минут мошки начнут слетаться на запах и падать в раствор, а через несколько часов в тарелке окажутся все дрозофилы, летавшие на кухне. Благодаря такому лайфхаку удастся избавиться от всех надоедливых дрозофил.
Простые методы выведения дрозофил / Фото Pexels
Также можно нарезать несколько зубчиков чеснока и разложить его в тех местах, где больше всего дрозофил. Мошки очень не любят чесночного аромата, поэтому исчезнут и больше не появятся.
А еще эффективным является пламя свечи. Для этого метода в кастрюлю с водой нужно поставить свечу. Пламя станет для них источником света, поэтому они подлетят, подожгут крылья и утонут в воде.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Во время мытья пола стоит быть осторожными – ведь есть несколько средств, которые использовать категорически нельзя. В худшем случае это может привести к порче покрытия.
А если стиральная машина "прыгает" во время стирки, исправить это очень просто – нужно лишь знать элементарный лайфхак.
