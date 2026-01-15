Як очистити лід з лобового скла за секунди: поради від досвідчених водіїв

Кожен водій вранці стикається з проблемою в зимову пору – зішкрібання льоду з лобового скла. Такий спосіб не є зовсім правильний, та й часто малоефективний, тому варто скористатися дієвими порадами, які справді працюють.

Неправильне зішкрібання льоду з лобового скла може нашкодити, якщо використовувати не спеціальний шкребок, а кредитну картку чи будь-який інший предмет, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чим очистити лобове скло?

Останні тижні по Україні вдарили сильні морози, а справжня зима таки дала про себе знати. Якщо авто припарковане біля під’їзду, то вранці буде гарантовано вкрите шаром льоду. Особливо стресовим є зішкрібання льоду під час поспіху на роботу.

Один з користувачів зазначив, що вранці набирає теплу воду з-під крана й акуратно поливає нею скло, а тоді одразу вмикає двірники. Процес розморожування лобового скла займе не більше двох хвилин. Проте він наголосив, що мова йде саме про теплу, а не гарячу воду. За його словами, за 20 років від цього методі в нього жодного разу не тріснуло скло.

Автоексперти в цьому випадку застерігають, що окріп не можна використовувати в жодному випадку, навіть якщо лобове скло замерзло дуже сильно. Різкий перепад температур може призвести до появи тріщин на лобовому склі. Окрім того, вода що стікатиме на землю – швидко замерзне, тож створить ділянку слизькою.



Лобове скло можна розморозити доволі швидко / Фото Pexels

Фахівці з автомобільної безпеки радять скористатися найнадійнішим варіантом. Спочатку треба сісти в авто, увімкнути обдув лобового та заднього скла теплим повітрям й активувати режим розморожування. Саме поступове підвищення температури зменшує ризик пошкодження скла.

Також можна скористатися спреями-розморожувачами, які треба нанести на зовнішню поверхню скла. Більшість цих засобів мають миттєву дію й дозволяють водіям швидко вирушити в дорогу.

Експерти не радять сидіти в машині з працюючим двигуном у машині, в очікуванні, що тепло розтопить лід. Така дія забере багато часу, витратить пальне й створить додаткове навантаження на двигун. Обігрів можна поєднати з легким очищенням шкребка, але лише після того, як лід почне відходити сам.

До слова, у мороз не можна ставити машину на ручник, оскільки він може примерзнути, і автомобіль не зрушить з місця, пише Auto-Swiat. Якщо ручник замерз, слід добре прогріти двигун або гальмівний механізм теплою водою, а в разі невдачі – звернутися у сервіс.

Які ще є поради для водіїв?