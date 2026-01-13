Фахівці кажуть, що власникам сучасних авто варто згадати про цифрові можливості машини, пише 24 Канал з посиланням на Car Keys Solution.

Що робити, якщо ключі залишилися в машині?

Чимало моделей авто підтримують віддалений доступ через офіційні застосунки. Завдяки ньому можна розблокувати машину зі смартфона. Цей спосіб є найшвидшим та найбезпечнішим, якщо під рукою є телефон.

В окремих випадках допоможе виручити багажник. Деякі автомобілі дозволяють відкрити його зовні навіть тоді, коли двері заблоковані. Коли акумулятор розряджається, то часом є можливість потрапити в салон саме таким шляхом, щоб відчинити авто зсередини.

Якщо ж модель машини старіша, то є механічні варіанти відкриття замків за допомогою підручних методів. Йдеться про можливий варіант з використанням тонких інструментів. Якщо у вас є стрижень чи відмикачка, то їх можна використати, щоб відчинити двері авто через проміжок між дверима й вікном.



Лайфхаки, які допоможуть відкрити авто / Фото Pexels

Потрібно спочатку вставити стрижень й дотягнутися до механізму замка чи дверної ручки. Далі треба прикласти трохи зусиль, щоб активувати механізм розблокування. Однак експерти радять бути обережними, бо певні дії можуть пошкодити ущільнювачі, замок чи лакофарбове покриття.

Фахівці радять завжди водіям зберігати запасний ключ в доступному місці поза автомобілем. Такий варіант буде найнадійнішим й допоможе уникнути стресу.

До слова, водії колись закривали радіатор картоном, щоб обмежити потік холодного повітря і прискорити прогрів двигуна в морозну погоду, пише Interia Motoryzacja. Цей метод актуальний для старих автомобілів, оскільки сучасні системи охолодження працюють ефективніше.

