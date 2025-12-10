Плями з килима зникнуть за хвилину: цей засіб, що видалить найскладніші забруднення
- Домашній засіб для чищення килимів складається з оцту, соди, мила та ефірної олії, що ефективно видаляє навіть складні плями.
- Змішайте інгредієнти в зазначених пропорціях і нанесіть на килим, залиште на 10-20 хвилин, потім потріть щіткою та протріть ганчіркою.
Часом нам здається, що деякі плями з килима відіпрати неможливо, але це далеко не так. Перед тим, як використовувати агресивні хімічні засоби, радимо спробувати домашню альтернативу, яка працює нічим не гірше.
Саморобний очищувач підійде для видалення складних плям, а для його приготування потрібні базові інгредієнти, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Чим відчистити килим з плямами?
Засіб складається з оцту, соди, мила та кількох крапель ефірної олії. Разом вони здатні очистити, оновити волокна й нейтралізувати запахи.
Для створення засобу змішайте інгредієнти у таких пропорціях:
400 міліграмів теплої води;
100 міліграмів 5% оцту;
2 столові ложки харчової соди;
1 чайна ложка кастильського мила;
5 – 10 крапель ефірної олії (лемонграс, лаванда, чайне дерево);
Порожній пульверизатор.
Для приготування засобу змішайте спочатку соду з оцтом, щоб суміш зашипіла. Коли реакція стихне – влийте теплу воду, додайте рідке мило та ефірну олію. Після того, коли суміш буде готова, її потрібно перелити у пляшку з розпилювачем.
Перед очисткою килима, спочатку його треба пропилососити, а тоді нанести розчин на забруднену ділянку. Для свіжих плям достатньо потримати засіб 10 хвилин, для старих – 20 хвилин. Після зазначеного часу, акуратно потріть все щіткою, а тоді пройдіться чистою ганчіркою, щоб прибрати залишки засобу.
Килим можна швидко очистити / Фото Freepik
Оцет корисний тим, що розчиняє органічні забруднення, сода відлущує забруднення, мило допомагає розчину проникнути у волокна, а ефірна олія дає приємний аромат.
Домашній засіб здатен вивести плями від вина, кави, їжі та слідів від домашніх тварин. Цей універсальний очищувач є недорогою альтернативою магазинним засобам, тому спробуйте його повторити.
Для чищення килима без побутової хімії можна використовувати оцет, розведений з водою, або суміш харчової соди та солі, пише The Spruce. Оцет розпилюють на килим, залишають на 5 хвилин, а потім очищують щіткою. Сода та сіль посипаються, збризкуються водою і втираються у волокна для видалення забруднень.
