Пятна с ковра исчезнут за минуту: это средство, которое удалит самые сложные загрязнения

Порой нам кажется, что некоторые пятна с ковра отстирать невозможно, но это далеко не так. Перед тем, как использовать агрессивные химические средства, советуем попробовать домашнюю альтернативу, которая работает ничем не хуже.

Самодельный очиститель подойдет для удаления сложных пятен, а для его приготовления нужны базовые ингредиенты, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Читайте также Эти 5 вещей нужно убрать из коридора: они делают прихожую захламленной и грязной

Чем отчистить ковер с пятнами?

Средство состоит из уксуса, соды, мыла и нескольких капель эфирного масла. Вместе они способны очистить, обновить волокна и нейтрализовать запахи.

Для создания средства смешайте ингредиенты в таких пропорциях:

400 миллиграммов теплой воды;

100 миллиграммов 5% уксуса;

2 столовые ложки пищевой соды;

1 чайная ложка кастильского мыла;

5 – 10 капель эфирного масла (лемонграсс, лаванда, чайное дерево);

Пустой пульверизатор.

Для приготовления средства смешайте сначала соду с уксусом, чтобы смесь зашипела. Когда реакция стихнет – влейте теплую воду, добавьте жидкое мыло и эфирное масло. После того, когда смесь будет готова, ее нужно перелить в бутылку с распылителем.

До речі, знайти спеціальні засоби від плям, килими та освіжувачі повітря за найкращими цінами можна на Prom. А ще придворні килимки, у ванну і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Перед очисткой ковра, сначала его надо пропылесосить, а потом нанести раствор на загрязненный участок. Для свежих пятен достаточно подержать средство 10 минут, для старых – 20 минут. После указанного времени, аккуратно потрите все щеткой, а потом пройдитесь чистой тряпкой, чтобы убрать остатки средства.



Ковер можно быстро очистить / Фото Freepik

Уксус полезен тем, что растворяет органические загрязнения, сода отшелушивает загрязнения, мыло помогает раствору проникнуть в волокна, а эфирное масло дает приятный аромат.

Домашнее средство способно вывести пятна от вина, кофе, пищи и следов от домашних животных. Этот универсальный очиститель является недорогой альтернативой магазинным средствам, поэтому попробуйте его повторить.

Для чистки ковра без бытовой химии можно использовать уксус, разведенный с водой, или смесь пищевой соды и соли, пишет The Spruce. Уксус распыляют на ковер, оставляют на 5 минут, а затем очищают щеткой. Сода и соль посыпаются, сбрызгиваются водой и втираются в волокна для удаления загрязнений.

Какие еще лайфхаки стоит знать?