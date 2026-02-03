Простіше, ніж здається: як прибрати наклейку з посуду
Часто на нових покупках є наліпки, які не завжди просто зірвати. Дехто забирає їх нігтями чи під протічною водою, але це не дає бажаного результату. Якась частинка віддирається, а інша залишається. Розв'язати проблему дуже просто.
Порадниця з різних побутових лайфхаків Софія Сізова розповіла у своєму інстаграмі, як все швидко та легко прибрати.
Як видалити наліпку з посуду?
Блогерка розповіла, що знадобиться скотч і сірники. Потрібно на тарілку чи чашку з наклейкою приліпити скотч, нагріти сірником, а тоді різким рухом здерти. Такий лайфхак доволі простий, тож повторити його зможе кожен.
Як відклеїти наліпку: дивіться відео
Також помічним є звичайний фен для сушіння волосся, йдеться в тіктоці @milashka_decor. Потрібно лише увімкнути гарячий режим та розігріти те місце, де є наліпка. Достатньо лише кількох хвилин, а тоді наліпку можна здирати. Вона відійде легко й не залишить після себе жодного сліду. Фен добре розігріває структуру клею, що робить його піддатливим.
Як вивести наклейку феном: дивіться відео
Замість фену можна скористатися звичайним чайником. Після того як вода закипить, достатньо лише піднести тарілку чи чашку під носик. Місце треба пропарити кілька хвилин, а тоді сміливо знімати наліпку.
Де дешевше мити посуд – вручну чи в посудомийці?
Використання посудомийної машини призводить до менших викидів вуглекислого газу та споживання води порівняно з ручним миттям, пише Real Simple. За 10 років посудомийка викидає 2090 кілограмів парникових газів і використовує 16 300 галонів води, тоді як ручне миття викидає 5620 кілограмів та використовує 34 200 галонів.
Які ще лайфхаки варто знати?
Щоб відкрити пляшку зеленки без зафарбування рук, зніміть верхню кришечку, надіньте її на пімпочку без закручування й натисніть.
Блогерка Олена Гордієнко показала, як зробити рукомийник зі звичайної 5-літрової пляшки.
