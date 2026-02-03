Укр Рус
3 лютого, 12:00
Простіше, ніж здається: як прибрати наклейку з посуду

Юлія Турелик
Основні тези
  • Софія Сізова рекомендує використовувати скотч і сірники для видалення наліпок з посуду: приліпити скотч, нагріти сірником, а потім різко зняти.
  • Фен або чайник також можуть допомогти: нагріти наліпку, що зробить клей піддатливим, і зняти її легко.

Часто на нових покупках є наліпки, які не завжди просто зірвати. Дехто забирає їх нігтями чи під протічною водою, але це не дає бажаного результату. Якась частинка віддирається, а інша залишається. Розв'язати проблему дуже просто.

Порадниця з різних побутових лайфхаків Софія Сізова розповіла у своєму інстаграмі, як все швидко та легко прибрати.

Як видалити наліпку з посуду?

Блогерка розповіла, що знадобиться скотч і сірники. Потрібно на тарілку чи чашку з наклейкою приліпити скотч, нагріти сірником, а тоді різким рухом здерти. Такий лайфхак доволі простий, тож повторити його зможе кожен.  

Як відклеїти наліпку: дивіться відео

Також помічним є звичайний фен для сушіння волосся, йдеться в тіктоці @milashka_decor. Потрібно лише увімкнути гарячий режим та розігріти те місце, де є наліпка. Достатньо лише кількох хвилин, а тоді наліпку можна здирати. Вона відійде легко й не залишить після себе жодного сліду. Фен добре розігріває структуру клею, що робить його піддатливим.

Як вивести наклейку феном: дивіться відео

Замість фену можна скористатися звичайним чайником. Після того як вода закипить, достатньо лише піднести тарілку чи чашку під носик. Місце треба пропарити кілька хвилин, а тоді сміливо знімати наліпку.

Де дешевше мити посуд – вручну чи в посудомийці?

Використання посудомийної машини призводить до менших викидів вуглекислого газу та споживання води порівняно з ручним миттям, пише Real Simple. За 10 років посудомийка викидає 2090 кілограмів парникових газів і використовує 16 300 галонів води, тоді як ручне миття викидає 5620 кілограмів та використовує 34 200 галонів.

Які ще лайфхаки варто знати?

