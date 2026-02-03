Проще, чем кажется: как убрать наклейку с посуды: как убрать наклейку с посуды
- София Сизова рекомендует использовать скотч и спички для удаления наклеек с посуды: прилепить скотч, нагреть спичкой, а потом резко снять.
- Фен или чайник также могут помочь: нагреть наклейку, что сделает клей податливым, и снять ее легко.
Часто на новых покупках есть наклейки, которые не всегда просто сорвать. Некоторые убирают их ногтями или под проточной водой, но это не дает желаемого результата. Какая-то частица отдирается, а другая остается. Решить проблему очень просто.
Советчица по различным бытовым лайфхакам София Сизова рассказала в своем инстаграме, как все быстро и легко убрать.
Читайте также "Убьют" и стиральную машинку, и одежду: 7 вещей, которые нельзя бросать в стиралку
Как удалить наклейку с посуды?
Блогер рассказала, что понадобится скотч и спички. Нужно на тарелку или чашку с наклейкой прилепить скотч, нагреть спичкой, а потом резким движением содрать. Такой лайфхак довольно простой, поэтому повторить его сможет каждый.
Как отклеить наклейку: смотрите видео
Также помогает обычный фен для сушки волос, говорится в тиктоке @milashka_decor. Нужно только включить горячий режим и разогреть то место, где есть наклейка. Достаточно всего нескольких минут, а тогда наклейку можно сдирать. Она отойдет легко и не оставит после себя никакого следа. Фен хорошо разогревает структуру клея, что делает его податливым.
Как вывести наклейку феном: смотрите видео
Вместо фена можно воспользоваться обычным чайником. После того как вода закипит, достаточно лишь поднести тарелку или чашку под носик. Место надо пропарить несколько минут, а тогда смело снимать наклейку.
Где дешевле мыть посуду – вручную или в посудомойке?
Использование посудомоечной машины приводит к меньшим выбросам углекислого газа и потребления воды по сравнению с ручным мытьем, пишет Real Simple. За 10 лет посудомойка выбрасывает 2090 килограммов парниковых газов и использует 16 300 галлонов воды, тогда как ручная мойка выбрасывает 5620 килограммов и использует 34 200 галлонов.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Чтобы открыть бутылку зеленки без закрашивания рук, снимите верхнюю крышечку, наденьте ее на пимпочку без закручивания и нажмите.
Блогер Елена Гордиенко показала, как сделать рукомойник из обычной 5-литровой бутылки.
Частые вопросы
Какие материалы нужны для удаления наклейки с посуды?
Для удаления наклейки с посуды понадобятся скотч и спички – нужно прилепить скотч на тарелку или чашку с наклейкой, нагреть спичкой, а потом резким движением содрать наклейку.
Как можно использовать фен для удаления наклеек?
Фен для сушки волос можно использовать, включив горячий режим и разогревая место с наклейкой – это делает клей податливым, и наклейку можно легко снять.
Есть ли разница в выбросах углекислого газа между ручным мытьем посуды и использованием посудомоечной машины?
Так, использование посудомоечной машины приводит к меньшим выбросам парниковых газов и меньшему потреблению воды по сравнению с ручным мытьем – за 10 лет посудомойка выбрасывает 2090 килограммов парниковых газов, тогда как ручное мытье выбрасывает 5620 килограммов.