Втім, існує доволі простий спосіб, про який розповіла блогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі.

Читайте також Як швидко просушити мокрий пуховик: ви впораєтеся без батареї та фену

Як відкрити пляшку зеленки?

Секрет у самій кришечці, яка знаходиться зверху пляшки перед захисною пімпочкою. Достатньо зняти цю кришку, надіти її на пімпочку без закручування й трохи натиснути. Захисний елемент зніметься буквально за секунду – без зусиль та бризок. Цей спосіб підходить не лише для зеленки, але й для йоду чи будь-якого іншого аптечного засобу.

Як відкрити зеленку: дивіться відео

Та якщо так сталося, що зеленка все ж таки зафарбувала руки, то є лайфхак, який допоможе її швидко відмити, йдеться в тіктоці @anri.pharm. За словами фармацевтки, потрібен ватний диск та аміак. За її словами, змоченим ватним диском потрібно протерти шкіру, щоб побачити результат за кілька хвилин.

Як відмити зеленку з рук: дивіться відео

Допомагає видалити плями від зеленки звичайна харчова сода. Треба намочити шкіру й натерти содою плями, а тоді змити водою й нанести зволожувальний крем. Якщо ж руки забруднені від йоду, то допоможе лимон чи лимонний рік. Потрібно вичавити трохи соку чи потерти ділянку лимоном до моменту, поки йод не зникне.

Які ще поради варто знати?