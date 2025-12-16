Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Шкаралупа зійде за лічені миті: ось ідеально простий спосіб почистити яйця
16 грудня, 11:05
3

Шкаралупа зійде за лічені миті: ось ідеально простий спосіб почистити яйця

Марина Блохіна
Основні тези
  • Для швидкого очищення яєць покладіть їх у лоток з кришкою та кілька разів сильно струсніть.
  • Додавання оцту у воду під час варіння допомагає шкаралупі легше відділятися від яєць.

Яйця – це, певно, найбільш універсальний продукт у холодильнику, без якого під час приготування сніданку чи святкового столу не обійтися. Втім, далеко не всі знають один лайфхак, що допоможе їх легко почистити.

Чищення яєць – це, з одного боку, неймовірно просте завдання, яке не викликає жодних труднощів. А з іншого – воно забирає час, особливо коли потрібно почистити багато яєць водночас, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express

На щастя, існує елементарний спосіб зробити це всього за кілька секунд. 

Як правильно чистити яйця?

По-перше, спробуймо розібратися, як правильно варити яйця. Чимало людей кладуть їх у киплячу чи холодну воду, а тоді варять ще 5 – 10 хвилин. Та, виявляється, є кращий спосіб, з яким вам навіть не потрібно слідкувати за часом. 

Все, що потрібно – це залити каструлю холодною водою та покласти в неї яйця. Вода має закривати яйця принаймні на кілька сантиметрів. Накрийте каструлю кришкою та доведіть воду до кипіння, а тоді одразу ж вимкніть її. 

Після цього яйця не потрібно виймати – натомість залиште їх у воді ще на 12 хвилин, а вже тоді перемістіть їх у холодну воду. Зазвичай люди починають чистити яйця, прокотивши їх по стільниці, аби подрібнити шкаралупу. Втім, є набагато швидший альтернативний метод. 

Все, що потрібно – це покласти яйця у лоток з кришкою, закрити його, а тоді кілька разів сильно струсити. Ви помітите, що шкаралупа з яєць починає злітати сама, і коли ви відкриєте судочок, частина яєць вже буде почищена. Знадобиться всього кілька митей, аби зняти залишки шкаралупи. 


Яйця можна легко почистити / Фото Pexels

Що додати у воду під час варіння яєць?

Існує ще кілька лайфхаків, які допоможуть легше чистити яйця. Для того, аби шкаралупа легко відділялася від яйця, потрібно додати у воду один елементарний інгредієнт. І це оцет – вважається, що оцтова кислота може розщеплювати бікарбонат кальцію, що міститься в яєчній шкаралупі, пише allpecipes

Окрім того, основна хитрість полягає у тому, щоб перед очищенням повністю охолодити яйця – тоді шкаралупа злітатиме з них у рази швидше та простіше. 

Які ще лайфхаки потрібно знати?

Часті питання

Як можна швидко почистити багато яєць водночас?

Для швидкого очищення яєць можна використовувати метод з лотком. Покладіть яйця у лоток з кришкою, закрийте його, а тоді кілька разів сильно струсити. Це допоможе шкаралупі зійти з яєць, і частина яєць буде вже почищена.

Який інгредієнт можна додати у воду під час варіння яєць, щоб легше їх чистити?

У воду під час варіння яєць можна додати оцет. Вважається, що оцтова кислота може розщеплювати бікарбонат кальцію, що міститься в яєчній шкаралупі, і допомагає легше відділяти шкаралупу від яйця.

Яка основна хитрість допоможе швидше очистити яйця від шкаралупи?

Основна хитрість полягає у тому, щоб перед очищенням повністю охолодити яйця. Після охолодження шкаралупа злітатиме з яєць у рази швидше та простіше.