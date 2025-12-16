Скорлупа сойдет за считанные мгновения: вот идеально простой способ почистить яйца

Яйца – это, пожалуй, самый универсальный продукт в холодильнике, без которого во время приготовления завтрака или праздничного стола не обойтись. Впрочем, далеко не все знают один лайфхак, который поможет их легко почистить.

Чистка яиц – это, с одной стороны, невероятно простая задача, которая не вызывает никаких трудностей. А с другой – оно отнимает время, особенно когда нужно почистить много яиц одновременно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Рассыпьте кофе по дому, чтобы избавиться от пауков: попробуйте хоть один раз и не пожалеете

К счастью, существует элементарный способ сделать это всего за несколько секунд.

Как правильно чистить яйца?

Во-первых, попробуем разобраться, как правильно варить яйца. Многие кладут их в кипящую или холодную воду, а потом варят еще 5 – 10 минут. И, оказывается, есть лучший способ, с которым вам даже не нужно следить за временем.

Все, что нужно – это залить кастрюлю холодной водой и положить в нее яйца. Вода должна закрывать яйца по крайней мере на несколько сантиметров. Накройте кастрюлю крышкой и доведите воду до кипения, а потом сразу же выключите ее.

После этого яйца не нужно вынимать – вместо этого оставьте их в воде еще на 12 минут, а уже тогда переместите их в холодную воду. Обычно люди начинают чистить яйца, прокатив их по столешнице, чтобы измельчить скорлупу. Впрочем, есть гораздо более быстрый альтернативный метод.

До речі, знайти каструлі чи сотейники за найкращими цінами можна на Prom. А ще чашки, тарілки та мийні засоби і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Все, что нужно – это положить яйца в лоток с крышкой, закрыть его, а тогда несколько раз сильно встряхнуть. Вы заметите, что скорлупа с яиц начинает слетать сама, и когда вы откроете судочек, часть яиц уже будет почищена. Понадобится всего несколько мытей, чтобы снять остатки скорлупы.



Яйца можно легко почистить / Фото Pexels

Что добавить в воду во время варки яиц?

Существует еще несколько лайфхаков, которые помогут легче чистить яйца. Для того, чтобы скорлупа легко отделялась от яйца, нужно добавить в воду один элементарный ингредиент. И это уксус – считается, что уксусная кислота может расщеплять бикарбонат кальция, содержащийся в яичной скорлупе, пишет allpecipes.

Кроме того, основная хитрость заключается в том, чтобы перед очисткой полностью охладить яйца – тогда скорлупа будет слетать с них в разы быстрее и проще.

Какие еще лайфхаки нужно знать?