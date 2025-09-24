Відносно тепла температура вересня підходить для посадки крокусів, нарцисів та гіацинтів, а от тюльпани потрібно висаджувати пізніше – у жовтні або листопаді, пише 24 Канал з посиланням на Express. Посадку важливо зробити лише до моменту промерзання землі.

Як покращити цвітіння тюльпанів?

Тюльпани будуть добре рости та яскраво квітнути, якщо при посадці додати компост, але без торфу. Безторфний компост складається з альтернативних матеріалів – кокового волокна, деревних відходів, кори, компосту із зелених відходів та перероблених продуктів.

А от для висаджування тюльпанів у горщики варто використовувати чистий компост без ґрунту. Висаджування у клумбу передбачає змішування компосту з ґрунтом.

Як посадити тюльпани?

Тюльпани люблять сонячну та захищену від вітру ділянку з нейтральним ґрунтом, пише "Флористікс". Перед посадкою землю треба перекопати та збагатити золою. Свіжий гній краще не використовувати, щоб не розповсюджувати хвороби.



Навесні квіти розцвітуть / Фото Pexels

Великі цибулини садять на глибині 12 – 15 сантиметрів, а дрібні – на 7 – 9 сантиметрів. Перед висадкою цибулини потрібно перебрати й обрати для посадки щільні й здорові варіанти.

Тюльпани потрібно висадити на відстані 8 – 10 сантиметрів у ряді при міжряддях 20 – 25 сантиметрів. Кожну цибулину треба присипати золою та розмістити в ямці так, щоб під денцем не залишилося повітря. Тоді все треба прикрити піском та ущільнити ґрунтом. Останній завершальний етап стосується поливу.

Які квіти посадити у вересні?