Восени температура починає падати, і красиві квіткові головки на гортензіях, ймовірно, вже стали паперові та коричневі, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce. І не всі городники знають, чи варто обрізати кущі зараз.

Насправді відповідь залежить від великої кількості різних факторів – виду гортензії, зони вирощування та того, чи перейшла рослина в стан спокою.

Чи потрібно обрізати гортензії восени?

Найкращий час для обрізки гортензії та найкращого цвітіння залежить від того, чи кущ цвіте на молодій деревині, чи на старій. Тож визначення виду гортензії допоможе вам зрозуміти, чи осіння обрізка допоможе цвітінню наступного сезону, чи тільки його зменшить.

Г ортензія волокниста має великі конусоподібні квіти, що утворюються на молодій деревині. Вона наростає навесні, і тому може витримати інтенсивну осінню обрізку, якщо рослина перебуває у стані спокою.

має великі конусоподібні квіти, що утворюються на молодій деревині. Вона наростає навесні, і тому може витримати інтенсивну осінню обрізку, якщо рослина перебуває у стані спокою. Гладка гортензія . Це – ще один сорт, що цвіте на молодих пагонах. Гладка гортензія утворює відносно невеликі квіти, що нагадують сніжні кулі.

. Це – ще один сорт, що цвіте на молодих пагонах. Гладка гортензія утворює відносно невеликі квіти, що нагадують сніжні кулі. Гортензія крупнолиста . Ці гортензії мають велике листя та рожеві, фіолетові та блакитні квіти, що утворюються на старій деревині, що перенесла зимівлю. Це значить, що обрізати восени такі квіти не варто.

. Ці гортензії мають велике листя та рожеві, фіолетові та блакитні квіти, що утворюються на старій деревині, що перенесла зимівлю. Це значить, що обрізати восени такі квіти не варто. Гортензія дуболиста. Цей вид гортензії також утворює квіти на старих гілках, а також має листя, що нагадує дубове.

Отож, гортензії, що цвітуть на молодій деревині, слід обрізати на самому початку зими – саме тоді дерева перебувають у стані спокою. Але восени можна сміливо проводити обрізку, аби видалити засохлі квіти та сформувати кущ.



Не всі гортензії слід обрізати восени / Фото Pexels

А ось види гортензії, що цвітуть на старій деревині, можна обрізати тільки безпосередньо після цвітіння навесні та влітку. Більшість садівників радять повністю зупиняти будь-яку обрізку таких сортів після серпня. Інакше кількість квітів суттєво зменшиться, і наступної весни у вас в саду опиниться голий кущ.

Окрім того, обрізка гортензії у більшості випадків – це тільки вибір садівника, пише Gardening know how. Гарна практика – це прибирати мертві, хворі та перехрещені стебла. Та якщо ваша гортензія виглядає здоровою, і ви посадили її у вдалому місці, де вона може розростися як слід, обрізка здебільшого не потрібна взагалі.

Що ще потрібно зробити восени?