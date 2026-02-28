Основная проблема – влага, которая склеивает наполнитель, пишет Interia. Если оставить куртку сохнуть без прямого вмешательства, пух собьется в отдельные комки и потеряет способность удерживать тепло.

Как правильно и быстро распушить наполнение пуховика после стирки?

Самый эффективный способ – сушильная машина с теннисными мячами или специальными шариками для стирки. Куртку следует положить в барабан вместе с 2 – 3 мячами и запустить режим деликатной сушки при низкой температуре. Мячи разобьют комки и равномерно распределят пух.

Как быть с курткой после стирки / Фото unsplash

Если сушильной машины нет, куртку можно разложить горизонтально на полотенце в теплом помещении. Раз в несколько часов ее стоит перевернуть и руками размять участки с уплотнениями. Делать это нужно терпеливо – пух постепенно восстанавливает структуру.

Нельзя сушить пуховик на батарее или под прямым солнцем. Высокая температура повреждает наполнитель и ткань, а пух может потерять эластичность. Лучше дольше, но при умеренном тепле. Подвешивать мокрую куртку сразу не стоит.

Под собственным весом влага сосредотачивается внизу, и пух сбивается еще сильнее. Если после полного высыхания остались уплотнения, куртку можно слегка "побить" ладонями или аккуратно простучать мягким предметом.

При какой программе нельзя стирать пуховик?

Не подходит режим с высокой температурой, сообщает Dom. Стирка при 60 градусах и более разрушает структуру пуха и снижает его теплоизоляционные свойства. Также нежелателен интенсивный отжим на максимальных оборотах.

Сильное скручивание приводит к сбиванию наполнителя в плотные комки, которые сложно распределить даже во время сушки. Оптимальный выбор – деликатная программа или режим для пуховых изделий с температурой до 30 градусов и умеренным отжимом. Тогда куртка после высыхания вернет форму без лишних усилий.

Какие лайфхаки пригодятся?