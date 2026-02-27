Картонні коробки ми звикли викидати в сміттєвий контейнер для переробки, проте їх краще зберегти, пише Express. Накопичення картону вдома створює зайві клопоти, бо займає багато місця, але є зручне рішення, яким вже користуються досвідчені дачники.

Як використовувати картон в саду?

Експерт зі садівництва Саймон Акеройд розповів про цікавий лайфхак у своєму тіктоці. Він закликає дачників самостійно робити біорозкладні горщики, які підійдуть для рослин на відкритій ділянці.

Спочатку він замочив картон у воді, а коли він став вологим і пластичним, то обмотав ним порожні скляні банки й металеві бляшанки. Після цього треба лише зімнути дно, щоб створити форму.

Після висихання картон отримує форму маленького горщика, і вже на цьому етапі його можна виймати зі скляних банок чи бляшанок.

Помістіть своє насіння в компост, і як тільки воно проросте, ви можете посадити розсаду та горщик безпосередньо в ґрунт. Не потрібно турбувати коріння під час посадки, оскільки горщик розкладеться, і коріння проросте крізь нього,

– додав садівник.

Це чудовий екологічний спосіб використання надлишкового картону, а матеріал для горщиків не вимагає додаткових вкладень.

Як зробити горщик з картону: дивіться відео

Картонні коробки можна використовувати навіть в побуті, йдеться на форумі Van Living Forum. З підлоги часто може тягнути холодом, тому варто розстелити на ній звичайну коробку. Такий варіант ідеально підійде для тих, хто працює за столом. Всередину варто лише покласти теплу тканину, тож завдяки такому лайфхаку ногам завжди буде тепло.

