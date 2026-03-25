У мережі набрав популярності лайфхак від блогерки Олени Гордієнко, яка показала у своєму інстаграмі, як впоратися із розморожуванням м’яса усього за 10 хвилин.

Читайте також 5 продуктів, які ніколи не можна різати на дерев’яній обробній дошці

Як швидко розморозити м’ясо?

У миску треба налити теплу воду, а тоді покласти всередину м’ясо в пакеті. Тоді в ємність з водою треба додати 2 столові ложки солі та 2 столові ложки оцту. М’ясо у цій воді треба залишити на 10 хвилин, а після зазначеного часу – вийняти його з води.

Блогерка на власному прикладі показала, що лайфхак справді дієвий та назвала його чимось нереальним, оскільки м’ясо справді розморозилося дуже швидко.

Цей метод можна застосовувати у випадках, якщо ви забули вийняти м’ясо для розморожування, а вже настав час готувати.

Які ще є методи розморожування м’яса?

Якщо ви витягнули м’ясо з холодильника за кілька годин до того, як будете готувати, то швидше його розморозити допоможе холодна вода, пише Real Simple.

Потрібно наповнити миску водою й покласти всередину м’ясо в герметичному пакеті. Воду потрібно змінювати кожних 30 хвилин приблизно кілька разів. Цей метод чудово розморожує продукт, тож його часто використовують замість стандартного розморожування.

Не всі люблять використовувати мікрохвильовку, проте вона підійде для тих, хто дуже поспішає. М’ясо потрібно викласти в посуд та обрати режим розморожування. Час від часу м’ясо рекомендовано перевіряти. Проте цей метод має один нюанс. Після розморожування м’ясо треба одразу почати готувати, бо інакше можуть розвинутися бактерії.

Що ще варто прочитати?