Біля ручки шампура кільце всі сприймають як декоративну деталь або ж думають, що воно необхідне для підвішування, однак це не так. Блогерка Софія Сізова розповіла у своєму інстаграмі, що цей елемент має практичне призначення, яке створене для того, щоб приготування шашлику було зручнішим.

Навіщо на шашпурах кільце?

Після смаження шашлику більшість знімають шматки м’яса за допомогою виделки, проте часом це не дуже зручно. Блогерка пояснила, що кільце на шампурі призначене для того, щоб легко знімати готове м’ясо.

Кільцем вдасться зняти всі шматочки за кілька секунд. Проте шампур має бути холодним та чистим, щоб ним можна було зручно скористатися, оскільки після використання на вогні шампур ще певний час залишається гарячими.

А от завиток на шампурах дозволяє зручно прокручувати шампур на мангалі. Завдяки ньому вдається рівномірно обсмажувати м’ясо зі всіх боків. Цю деталь також вважають декоративним елементом, проте вона відіграє корисну функцію.

Придбати шампури можна на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Очистити шампури від жиру можна завдяки сирій картоплі з сіллю, пише Express. Завдяки щавлевій кислоті та абразивності солі жир може легко відмитися. Також можна скористатися сумішшю соди з оцтом, а жирні відкладення відшліфувати зім’ятою фольгою.

