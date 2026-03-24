Не секрет, що на кухонній губці міститься дуже багато бактерій, пише Heaven Coffee Shop. Вона кишить мікробами через те, що контактує з вологою та залишками їжі.

Якщо використовувати одну губку для різних цілей – від миття посуду до протирання раковини – ризик перенесення бактерій зростає.

Навіщо на губці відрізати кутик?

Зрізаний куточок стає візуальною підказкою. Таким чином можна одразу побачити для чого призначена губка – для кухні чи брудніших зон. В упаковці продаються губки однакового кольору, тому їх неможливо відрізнити.

Та навіть якщо вони кольорові, то чисто випадково можна переплутати відтінки й забути, який для посуду, а який для поверхонь. Лайфхак допомагає уникнути плутанини й зменшує ризик перехресного забруднення.

Губка зі зрізом найкраще відмічати для протирання раковини та плитки, а губкою без зрізу – мити посуд. Такий підхід додає порядку й робить прибирання більш організованішим.



Губка зі зрізом полегшить прибирання / Фото Pexels

Метод має одну перевагу – губки служать довше. Коли кожна з них використовується за призначенням, то вони не зношуються швидко через складні забруднення.

І хоч губки радять змінювати кожного тижня, їх все одно не варто забувати дезінфікувати ввечері кожного дня після використання.

На сайті Martha Stewart пише, що для того, щоб знищити бактерії на губці, її протягом хвилини потрібно нагрівати у мікрохвильовій печі. Завдяки цьому способу губкою можна буде користуватися трохи довше.

Також губку для миття посуду можна очистити оцтом. Потрібно лише наповнити оцтом миску та опустити губку в неї на 5 – 7 хвилин. Після цього вийняти губку з оцту та ретельно промити її гарячою водою.

