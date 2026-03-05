Підготовка до посадкового сезону вже почалася, тому городник на ютуб-каналі "Корисне TV" розповів, як точно отримати проростання.

Як пришвидшити проростання рослин?

Насіння перед пророщуванням потрібно замочувати в розчині з додаванням 3% перекису водню, який можна придбати в аптеці. Ця процедура не лише знезаражує зернятка, але й полегшує їхнє проростання й сприяє отриманню хорошого урожаю.

Щоб отримати швидкі сходи, потрібно замочити насіння в спеціальному розчині. У стаканчик наливаємо 100 мілілітрів теплої води. Додаємо одну чайну ложку розчину перекису водню. Перемішуємо й замочуємо насіння хоча б на 2 години,

– зазначив автор відеоролика.

За цей час перекис водню допомагає розм’якшити оболонку насіння. За словами городника, під час замочування ще й легко перевірити його якість. Насіння, яке придатне до висівання – опуститься на дно, а порожнє – залишиться плавати на поверхні.

Те насіння, яке потонуло, буде продезінфіковане з розм’якшеною оболонкою, тож сходи в цей спосіб можна отримати дуже швидко.

Як швидко проростити насіння: дивіться відео

Якщо ж ви думаєте про розмноження кімнатних рослин, то розчин з водою теж є дієвим для вкорінення живців, пише Interia Kobieta. Зрізаний живець вкорінюється багато часу, але цей процес можна пришвидшити. Потрібно лише збагатити воду, в якій буде вкорінена гілка.

Найкраще працює вода з медом. Корінець, занурений у цей розчин, виростає більшим, ніж той, що вирощувався у воді зі стимулятором коренеутворення. Варто лише додати до води трохи меду, щоб за 2 тижні отримати рослину готову до посадки в ґрунті.

Що ще слід знати дачникам?