Чимало дачників припускаються простої і зрозумілої помилки: під час догляду за яблунями вони думають лише про дренаж ґрунту, обробку та обрізку – але забувають про те, що рослини поряд з деревами також впливають на їхню врожайність, пише Martha Stewart.

Цікаво Біля моркви завжди садіть тільки ці 7 рослин: зберете рекордний урожай

Що посадити біля яблунь?

Конюшина

Конюшина чудово росте під яблунями, і не тільки створить яскравий покрив ґрунту, але й дасть чимало користі. Вона поглинає азот з повітря та додає його до ґрунту – а це відтак підвищує родючість яблунь та усуває потребу у синтетичних добривах, пише Better Homes&Gardens.

Окрім того, конюшина добре утримує вологу та пригнічує ріст бур'янів. Ще одна перевага – під час цвітіння рослина приваблює комах-запилювачів.



Конюшина притягує запилювачів у сад / Фото Pexels

Петрушка

Далеко не всі дачники розглядають варіант посадки петрушки прямо під яблунею – а дарма. Квіти петрушки, що зазвичай з'являються на другий рік, приваблюють хижих комах, що борються зі шкідниками на яблунях – зокрема з яблуневою міллю.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Деревій

Звичайний деревій, який більшість людей вважають суто польовою квіткою, можна використати не лише для приваблювання запилювачів до яблунь. Він також притягує сонечок та інших корисних хижаків, що стримують шкідників на деревах. Також глибоке коріння рослини приносить корисні речовини на поверхню та розпушує ґрунт.

Чорнобривці

Чорнобривці – це квіти-рятівники, і їм точно має знайтися місце і у саду, і на городі. Вони притягують комах-хижаків, що знищують шкідників, а своїм запахом відлякують попелицю.



Чорнобривці варто посадити у саду / Фото Pexels

Настурції

Ці квіти виступають як "пастка" – попелиця не сідатиме на яблуню, натомість можуть окупувати ці квіти. Як і чорнобривці, вони маскують запах дерев від шкідників, і їм важче відшукати їх.

Що ще слід знати дачникам?