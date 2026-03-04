Щоб досягнути рясного урожаю, достатньо чергувати рослини на грядках, пише Interia Kobieta. Вирощування одних і тих самих овочів на одному й тому ж місці протягом кількох сезонів виснажує ґрунт. Через це починають розмножуватися патогени й шкідники. Сівозміна допомагає розірвати це коло й відновити природний баланс.

Чому потрібно чергувати посадки?

Деякі рослини поглинають поживні речовини у великих пропорціях. До прикладу, капуста, помідори й огірки швидко виснажують свої запаси азоту, фосфору та калію. Посадка на одному й тому ж місці з року в рік не дасть бажаних результатів. А от сівозміна дає час на регенерацію, щоб структура ґрунту покращилася.



Помідори виснажують ґрунт / Фото Unsplash

До слова, помідори не варто садити після картоплі, баклажанів, перцю, полуниці та гарбузів через ризик захворювань і конкуренцію за поживні речовини, пише Better Homes&Gardens. Висадку розсади помідорів рекомендують починати на початку березня, коли вже немає загрози заморозків.

Сівозміна корисна ще й тим, що захищає культури від грибкових та бактеріальних захворювань. Патогени й шкідники часто зимують у ґрунті чи рослинних рештках, готуючись атакувати той самий вид наступного сезону.

Посадка альтернативних рослин, які для них не є привабливими, обмежують їхній ріст природним шляхом. У такому випадку навіть не доведеться використовувати пестициди.

Дачники зазначають, що рослини вирощені за принципом сівозміни, ростуть енергійніше. Овочі мають кращий смак, виростають більшими й довше залишаються свіжими.

Які овочі чергувати між собою?

Принцип сівозміни полягає в тому, щоб уникати вирощування рослин одного виду на одній грядці протягом кількох років поспіль. До прикладу, картопля, помідори та перець – належать до рослини пасльонових, тому вирощувати їх поруч не варто.

Замість помідорів рекомендовано вирощувати горох, редиску, цибулю, стручкову квасолю, буряк, огірки та овочі родини хрестоцвітих.

Грядку після огірків варто засадити цибулею, салатом, селерою, капустяними культурами, кропом, цибулею та буряком.

Після салату можна вирощувати горох, цибулю, стручкову чи зелену квасолю, помідори, огірки. Гарною ідеєю після капустяних овочів є посадка редису, салату, помідорів, огірків та гороху.

На ділянці після картоплі добре ростуть бобові, коренеплоди (морква, селера, петрушка), цибуля, часник, капуста, цвітна капуста, броколі, шпинат. Після полуниці городники висаджують капусту, салат, редиску й цибулю.

