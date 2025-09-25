Скоротити час достигання груш досить просто, пише 24 Канал з посиланням на Express. Тверді банани чи яблука стають спілими через кілька днів, але з грушами це так не працює, тому робити їх м’якшими потрібно самостійно.

Як пришвидшити дозрівання груш?

Відома садівниця Марта Стюарт зазначила, що пришвидшити дозрівання груш можна завдяки фруктовій вазі з бананами. А ще важливо їх тримати не в холодильнику, а за кімнатної температури.

Банани виробляють газ етилен, який прискорює дозрівання всього, що є поруч. Якщо груша повинна бути м’якою до пюре, то пришвидшити процес дозрівання можна завдяки її обгортанню разом з бананом у паперовому пакеті.

У такий спосіб груша буде краще взаємодіяти з етиленом. Коли груші дозріють, їх можна зберігати в холодильнику, щоб продовжити термін вживання.



Груші треба тримати поруч з бананом / Фото Pexels

Чим корисні груші?

Груші є досить корисними для організму, пише Cleveland Clinic. Вони багаті на клітковину, антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які допомагають підтримувати здоров’я серця та імунітет. Фрукти допомагають позбутися закрепів та покращують роботу кишківника. Особливо корисними є груші зі шкіркою.

