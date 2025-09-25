Сократить время созревания груш достаточно просто, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Твердые бананы или яблоки становятся спелыми через несколько дней, но с грушами это так не работает, поэтому делать их более мягкими нужно самостоятельно.
Как ускорить созревание груш?
Известная садовод Марта Стюарт отметила, что ускорить созревание груш можно благодаря фруктовой вазе с бананами. А еще важно их держать не в холодильнике, а при комнатной температуре.
Бананы производят газ этилен, который ускоряет созревание всего, что есть рядом. Если груша должна быть мягкой до пюре, то ускорить процесс созревания можно благодаря ее обертыванию вместе с бананом в бумажном пакете.
Таким образом груша будет лучше взаимодействовать с этиленом. Когда груши созреют, их можно хранить в холодильнике, чтобы продлить срок употребления.
Груши надо держать рядом с бананом / Фото Pexels
Чем полезны груши?
Груши являются достаточно полезными для организма, пишет Cleveland Clinic. Они богаты клетчаткой, антиоксиданты, витамины и минералы, которые помогают поддерживать здоровье сердца и иммунитет. Фрукты помогают избавиться от запоров и улучшают работу кишечника. Особенно полезны груши с кожурой.
Когда обрезать виноград осенью?
- Осенняя обрезка винограда осенью проводится в два этапаудаление приростов и формирование плодового звена после опадения листьев.
- Обрезка молодого винограда зависит от возраста растения, а также диаметра побегов, в частности, остаются разные количества почек на плодовой стрелке.