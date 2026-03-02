Одна садовод рассказала об интересном способе, который помогает картофелю вырасти в разы быстрее, пишет Express. Речь идет о популярной технике предварительного проращивания семенного картофеля.

Читайте также Чем накрыть ямку во время посадки картофеля: вырастет вдвое больше

Как быстро вырастить картофель?

Суть метода – вывести клубни из состояния покоя до высадки в грунт, чтобы они взошли раньше и дали быстрее урожай. Дачница рассказала, что этот трюк стоит сделать примерно за 1,5 месяца до запланированной посадки. Начало марта – идеально подойдет, если в планах сажать картофель в середине апреля.

Нужно выбрать качественный семенной картофель, а тогда просто разложить клубни в контейнер с отделениями, разместив овощи "глазками" вверх – именно из этих небольших выступлений появятся ростки.

После этого картофель стоит поставить в светлое, прохладное место – подойдет подоконник на балконе. По словам садовода, через 6 недель клубни уже будут иметь крепкие ростки и будут полностью готовы к высадке.

Уже после того, как весной почва прогреется, картофель можно пересаживать в грунт. Благодаря предварительному проращиванию растения начнут быстрее расти и позволят собрать урожай скорее, чем бы это могло быть при обычной посадке.

Как ускорить рост картофеля: смотрите видео

#growyourownfood #овощнойсад #gardenhacks #gardening101 ♬ original sound - allotmentality @allotmentality Используйте код PBAM20 для 20% скидки на 6 кг Seed Potatoes Bundles от Jamieson Brothers, ссылка в биографии! Обожаю картошку (еще больше, если на нее скидка 20%)! А еще я нетерпеливая. Поэтому, если вы хотите собрать урожай картофеля раньше в сезоне, читтинг (или предварительная проращивание) семенного картофеля стоит попробовать. С его помощью картофельные растения растут быстрее, как только они окажутся в земле. Не забывайте всегда сажать “семенной картофель” (его можно приобрести у специалистов по выращиванию картофеля в Интернете или в садовых центрах), а не картофель из супермаркета для достижения наилучших результатов и во избежание распространения болезней растений. Как чистить картофель: 1.Начинайте читковать примерно за 6 недель до посадки (для меня это середина февраля для посадки в конце марта) 2.Поместите семенной картофель “глазами вверх” в яичные коробки или лотки 3.Храните его в прохладном, светлом, незамерзающем месте. Идеально подойдет неотапливаемая свободная спальня. Неотапливаемая теплица тоже может сработать, но вам действительно нужно следить за морозами и при необходимости заносить картофель в помещение. 4.Обеспечьте хороший уровень освещенности, так что побеги остаются короткими и крепкими, а не легитим 5.После примерно шести недель, они готовы к высадке [Картофель, представленный в видео были PR подарок и я зарабатываю небольшие комиссионные на ваших покупках. Если вам нравится мой контент и вы случайно захотите купить семенной картофель, с помощью кода скидки - это отличный способ поддержать мою работу. Спасибо]] #allotment

Лотки из-под яиц можно всегда использованы как экологические контейнеры для рассады, говорится в тиктоке @gardening.with.ish. Картонные коробки хорошо разлагаются в почве, позволяя высаживать рассаду без травмирования корневой системы.

Для посадки емкости надо заполнить легким и рыхлым грунтом и увлажнить пульверизатором. Сажать в лоток можно цветы, петрушку, базилик, помидоры или перец. В каждом отделении для дренажа нужно сделать отверстия шилом. Для одной яичной ячейки будет достаточно двух семян.

Какие еще есть полезные новости?