Клопи у речах з секонду – рідкісне явище, проте все ж таки трапляються, якщо одяг недобросовісно випраний, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як вберегти себе від клопів на одязі?

Клопи дуже люблять складки тканини та шви. Річ може виглядати бездоганно, але шкідники можуть ховатися у пальтах, шубах чи дублянках. Фахівці радять перед покупкою оглядати шви, підкладки, манжети, коміри чи складки тканини. Клопи помітні неозброєним оком, а ще можна побачити білі яйця.

Маленькі чорні цятки можуть також бути тривожним сигналом, оскільки це свідчитиме про їхню активність. Навіть після примірки речей у секонді, вдома бажано випрати те, що на вас було.



Після покупки одяг з секонду потрібно ретельно очищувати / Фото Unsplash

Якщо вдома є пароочищувач, то варто обробити шви та щілини. Також слід пам’ятати, що будь-які речі з секонду повинні потрапляти в пральну машину. Гаряче прання та сушіння за високої температури знищують дорослих комах та їхні яйця.

За бажання одяг можна замочити перед пранням в оцет, розчин соди чи солі. Такий метод додатково ще й позбавить речі різкого запаху.

Які ще лайфхаки слід знати?