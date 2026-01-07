Клопы в вещах из секонда – редкое явление, однако все же случаются, если одежда недобросовестно постирана, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Как уберечь себя от клопов на одежде?
Клопы очень любят складки ткани и швы. Вещь может выглядеть безупречно, но вредители могут прятаться в пальто, шубах или дубленках. Специалисты советуют перед покупкой осматривать швы, подкладки, манжеты, воротники или складки ткани. Клопы заметны невооруженным глазом, а еще можно увидеть белые яйца.
Маленькие черные точки могут также быть тревожным сигналом, поскольку это будет свидетельствовать об их активности. Даже после примерки вещей в секонде, дома желательно постирать то, что на вас было.
После покупки одежду из секонда нужно тщательно очищать / Фото Unsplash
Если дома есть пароочиститель, то стоит обработать швы и щели. Также следует помнить, что любые вещи из секонда должны попадать в стиральную машину. Горячая стирка и сушка при высокой температуре уничтожают взрослых насекомых и их яйца.
При желании одежду можно замочить перед стиркой в уксус, раствор соды или соли. Такой метод дополнительно еще и избавит вещи от резкого запаха.
Какие еще лайфхаки следует знать?
